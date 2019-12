Rispetto alle previsioni che abbiamo redatto nel mese di Settembre e Ottobre, cambia leggermente la leadership della categoria Miglior attore ai prossimi Oscar.

Attualmente il favorito di questa categoria è Adam Driver per Marriage Story dopo aver vinto numerosi premi assegnati dalle associazioni dei critici americani, superando quindi Joaquin Phoenix che per Joker che era dato inizialmente come il vincitore annunciato. Segue Antonio Banderas per il film spagnolo Dolor y Gloria di Pedro Almodovar (selezionato anche nella short list dei semifinalisti per il Miglior Film Internazionale) e Leonardo Di Caprio per C'era una volta a Hollywood.

La vera incognita sarà scoprire il 5° nome con una gara a 6.