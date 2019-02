Xiaomi Mi9 presentato ufficialmente: con il suo prezzo sarà lo smartphone top di gamma del 2019 da battere... almeno in Cina?

Xiaomi si è fatta conoscere grazie ai suoi dispositivi caratterizzati dal rapporto qualità/prezzo. Questa "regola" vale molto spesso per i suoi smartphone e quasi sicuramente vale per il suo nuovo smartphone top di gamma, lo Xiaomi Mi9, che è stato presentato quest'oggi.

Questo smartphone ha le caratteristiche tecniche di un vero prodotto top per il 2019 e molto probabilmente riuscirà ad offrire ottime prestazioni anche in ambito fotografico (uno degli aspetti su cui Xiaomi è rimasta sempre un po' indietro rispetto ai concorrenti in relazioni a smartphone relativi alla stessa fascia di prezzo).

Inoltre, il prodotto viene offerto a prezzi davvero interessanti... almeno in Cina).



Queste le caratteristiche dello Xiaomi Mi9:

Display: AMOLED, 6.39″ FullHD+, aspect ratio 19:9

CPU: Qualcomm Snapdragon 855

GPU: Adreno 640

RAM: 6/8GB

Memoria interna: 128GB

Sistema operativo: Android 9.0 Pie

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G, WiFi, Bluetooth 5.0, Dual GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, NFC

Fotocamera posteriore: tripla (48MP + 16MP + 12MP), autofocus ibrido, flash LED

Fotocamera frontale: 20MP

Batteria: 3300 mAh con supporto alla ricarica rapida ed alla ricarica wireless

Altro: lettore di impronte digitali sotto il display, sensore infrarossi