Nuova prova di forza di Max Verstappen nella gara Sprint del GP di Cina sul circuito di Shanghai, quinto appuntamento della stagione 2024 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull, partito in quarta posizione, ha condotto una gara in progressione, resistendo agli attacchi iniziali di Carlos Sainz, per poi mettersi in testa ad un ritmo che gli inseguitori non sono stati in grado di tenere.

Il tre volte campione del mondo, terzo dopo la partenza a causa dell’errore del poleman Lando Norris in curva 1 (uscito di pista cercando di mantenere la leadership su Hamilton), ha preso il comando nella fase centrale della gara, superando senza difficoltà l’Aston Martin di Fernando Alonso e, al nono giro, la Mercedes di Lewis Hamilton.

Nella seconda metà della Sprint, Verstappen è riuscito a distanziare gli avversari, accumulando alla fine un vantaggio di 13" sul suo primo inseguitore, Hamilton, che ha ottenuto un ottimo secondo posto considerando le difficoltà della sua W15 sull’asciutto. Il podio è stato completato dall'altra Red Bull del messicano Sergio Perez, che ha sfruttato il duello acceso tra gli spagnoli Alonso e Sainz per effettuare un doppio sorpasso e prendersi così la terza posizione, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, che a sua volta è stato protagonista di un testa a testa con il suo compagno di squadra, con un contatto che ha generato non poche polemiche.

A punti anche le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, oltre alla Mercedes di George Russell, autore di una buona rimonta da centro gruppo. Alonso si è ritirato dopo aver subito una foratura nella battaglia in pista con la SF-24 di Sainz.

Nella classifica del mondiale, Verstappen si porta a 85 punti, seguito da Perez con 70, Leclerc con 64 e Sainz con 59.