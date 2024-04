Anche le qualifiche del GP di Cina si sono concluse con il solito Verstappen (Red Bull) che ha conquistato la 5.a pole facendo registrare il miglior tempo anche nel quinto appuntamento stagionale.

Questa è la griglia di partenza di domenica:

01 Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 1:33.660 6

02 Sergio PEREZ | Red Bull Racing | +0.322 6

03 Fernando ALONSO | Aston Martin | +0.488 5

04 Lando NORRIS | McLaren | +0.505 5

05 Oscar PIASTRI | McLaren | +0.613 6

06 Charles LECLERC | Ferrari | +0.629 6

07 Carlos SAINZ | Ferrari | +0.637 6

08 George RUSSELL | Mercedes | +0.773 6

09 Nico HULKENBERG | Haas F1 Team | +0.944 7

10 Valtteri BOTTAS | Kick Sauber | +1.005 5

Hamilton ha commesso un errore all'ultima curva della Q1, quando ormai la sessione era terminata, e partirà 18°.

In Q3 le due Ferrari hanno potuto contare su due treni di gomme Soft nuove. Leclerc e Sainz hanno fatto segnare il secondo e terzo tempo, prima di essere scavalcati dalle due McLaren, dalla Red Bull di Perez e dalla Aston Martin di Alonso.

A proposito di Aston Martin, la scuderia canadese ha ufficialmente presentato reclamo contro Sainz per quanto accaduto in Q2, dove lo spagnolo è finito contro le barriere per poi ripartire, mentre la direzione gara aveva sospeso le qualifiche. L'Aston Martin ha suggerito alla FIA che quanto accaduto potrebbe rappresentare un’infrazione all’articolo 39.6 del regolamento che prevede che "nn pilota che fermi la propria monoposto in pista nel corso di una sessione di qualifiche non può più prendere parte alla stessa, nemmeno se in grado di ripartire".

Vedremo se la griglia di partenza verrà modificata per una eventuale penalizzazione a Sainz.

Queste le dichiarazioni dei ferraristi a fine giornata.

Charles Leclerc:

"Abbiamo compromesso la nostra qualifica dando priorità alla gara di domani, ma abbiamo comunque faticato un po’ più del previsto. Il nostro passo è buono e sarà un lungo Gran Premio, con il degrado pneumatici che giocherà un ruolo importante. Anche piccole variazioni del vento possono influenzare il bilanciamento della monoposto, quindi potrà accadere di tutto. Noi daremo il massimo e vedremo fino a dove sarà possibile rimontare"".

Carlos Sainz:

"La qualifica non è andata come speravamo, ma dopo l'incidente all'ultima curva siamo riusciti a mantenere la calma e abbiamo reagito subito bene. Nel complesso è stato un pomeriggio difficile per noi, perché abbiamo faticato un po’ troppo nel settore 1 e il nostro tempo sul giro non è stato sufficiente per lottare per posizioni migliori. Sono comunque fiducioso che in gara, con questo assetto, saremo più veloci di alcuni dei rivali che partiranno davanti a noi. Domani ci aspetta una corsa interessante in cui anche la strategia giocherà un ruolo importante.

Fred Vasseur, Team Principal:

"Ci aspettavamo un risultato migliore. In qualifica la nostra prestazione è stata piuttosto incostante non solo da una fase all'altra, ma anche da un tentativo all'altro. Penso che entrambi i nostri piloti abbiano dato il massimo, come dimostra il fatto che hanno ottenuto praticamente lo stesso tempo in Q3, ma è stato sicuramente un pomeriggio caotico. Carlos ha commesso un errore in Q2, ma è riuscito a gestire l’uscita di pista e a riportare la vettura ai box per continuare la sessione. Ovviamente dobbiamo continuare a lavorare su ciò che ci manca sul giro secco. Guardando a domani, da quello che abbiamo visto questa mattina nella Sprint Race sembra che abbiamo un buon passo in configurazione gara. Sarà una corsa lunga in cui il degrado gomme giocherà un ruolo importante, così come avere dei buoni pitstop e predisporre una buona strategia. Ci prepareremo nel dettaglio poiché abbiamo visto che i sorpassi sono possibili se non si rimane bloccati in un treno di vetture con DRS come è avvenuto questa mattina".