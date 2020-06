La data tanto attesa da tutti i bambini è finalmente arrivata: sabato 20 giugno riapre i battenti Leolandia, il regno della magia alle porte di Milano!

All’insegna del motto “un’esperienza SICURAmente divertente”, il parco più amato d’Italia secondo TripAdvisor torna in grande stile con attrazioni, aree tematiche e tutti i suoi simpaticissimi personaggi, pronto ad offrire indimenticabili momenti all’insegna di allegria, relax e divertimento in totale sicurezza.

Tantissime le soprese in serbo per i visitatori di Leolandia, a cominciare dall’attesissima PJ Masks City, una nuova area a tema interamente dedicata ai Superpigiamini, cartone animato campione di ascolti in Italia e all’estero. Basterà varcare la soglia di PJ Masks City per entrare nel vivo della serie TV, visitare i luoghi iconici e rivivere le avventure dei suoi protagonisti. Si potrà ad esempio volare a bordo del Gufaliante intorno al mitico Quartier Generale, per poi sentirsi dei veri supereroi nel Parco Giochi e incontrare dal vivo Gattoboy, Geco e Gufetta nella cornice del Museo.

La nuova PJ Masks City si affianca alle altre aree a tema, a cominciare dalla Foresta di Masha e Orso, inaugurata nel 2018: protetta da un enorme tronco che si attraversa come un tunnel, ospita al suo interno la Casa di Masha con il Cortile, il Bosco di Orso pieno di sorprese e un Teatro dove si può assistere ad un divertente spettacolo e scattare una foto ricordo con i protagonisti del cartoon. Consigliatissimo un giro su Vroom, divertente roller coaster accessibile ai bambini alti almeno 90 cm.

Presenti all’appello anche Bing e Flop, beniamini dei più piccoli, protagonisti di un mini live-show in esclusiva per Leolandia e di diversi momenti di incontro con i bambini. Con la riapertura, tornano i personaggi della serie MiraculousTM – le storie di Ladybug e Chat Noir, il Trenino Thomas, pronto ad offrire un giro del parco a bordo dei suoi scintillanti vagoni blu, e i padroni di casa Leo e Mia.

E dopo entusiasmanti avventure tra pirati e cowboy, si potranno conoscere i simpatici abitanti della Fattoria degli Animali per poi scoprire le meraviglie della natura nell’Acquario e nel Rettilario. Infine, relax nel verde della Minitalia, che regala un meraviglioso e sempre attualissimo viaggio alla scoperta dei tesori naturali e architettonici del Belpaese.

Nuova stagione è anche sinonimo di nuove offerte speciali a Leolandia, a cominciare dalla promozione “Vieni entro il 31 luglio e torni gratis ad HalLEOween”, che, di fatto, triplica il divertimento: oltre al consueto rientro omaggio entro 60 giorni, tutti coloro che acquisteranno un biglietto per entrare a Leolandia entro luglio otterranno un ulteriore ingresso gratuito valido per l’intero periodo di HalLEOween ad esclusione di sabato 31 ottobre, per un totale di 3 giorni di intenso divertimento… al prezzo di 1!

Allo scopo di evitare ogni possibile forma di assembramento e garantire il rispetto delle distanze di sicurezza in tutti i luoghi del parco, l’ingresso sarà contingentato, anche attraverso l’adozione di sistemi di prenotazione online, che permetteranno di individuare i giorni e gli orari con minore affluenza. In questo modo sarà lasciato ampio spazio ad ogni nucleo famigliare e si limiteranno le code, per una visita ancora più appagante. Distanziamento garantito, ma senza separare mai i piccoli da mamma e papà, anche sulle attrazioni che, come tutti gli altri luoghi del parco, saranno igienizzate su base regolare. Una squadra di steward dagli occhi sempre sorridenti sarà a disposizione dei visitatori per spiegare le nuove “regole del gioco” e garantire la massima tranquillità, anche per quanto concerne l’accesso ai negozi e ai ristoranti, nei quali saranno allestiti ampi dehor.

Proprio allo scopo di rendere unica l’esperienza di visita e predisporre al meglio l’apertura, il parco ha realizzato un sondaggio che ha dato risultati molto incoraggianti, con oltre 15.000 risposte ricevute nel solo primo giorno, confermando il sentiment positivo del pubblico: l’80% degli intervistati ha dichiarato di voler tornare a frequentare i parchi a tema appena possibile, ritenendoli luoghi sufficientemente affidabili anche alla luce delle misure di sicurezza adottate. Per quanto concerne nello specifico Leolandia, il 43% si è dimostrato intenzionato a visitare il parco già durante l’estate 2020, mentre il 65% del campione lo farà entro la fine dell’anno.

“La nostra riapertura – dichiara Giuseppe Ira, presidente di Leolandia – è un importante passo verso il ritorno alla normalità: giovani e bambini sono stati tra le fasce più penalizzate e oggi hanno il diritto di divertirsi in totale sicurezza. Insieme all’Associazione Parchi Permanenti Italiani e a IAAPA, organizzazione che rappresenta il nostro comparto a livello mondiale, abbiamo sviluppato delle regole molto precise, che rispetteremo scrupolosamente a tutela degli ospiti e del personale. Ringrazio tutte le istituzioni che ci hanno supportato a livello nazionale e locale, con particolare riferimento alle iniziative intraprese dal Consiglio Comunale di Capriate San Gervasio, appoggiate da tutte le forze politiche. Un ringraziamento particolare va anche ad alcuni istituti di credito territoriali, le BCC di Bergamo, di Milano e l’Orobica, che ci sono vicine in questo momento complesso. Non sarà una stagione facile, ma siamo pronti a dare il nostro contributo alla ripresa, anche in termini di occupazione e di indotto”.

A pieno regime, Leolandia occupa circa 600 persone; nel 2019 ha accolto 1,2 milioni di visitatori, di cui oltre 500.000 provenienti da fuori regione, generando più di 100.000 pernottamenti negli hotel del territorio attraverso il pacchetto “Parco + Hotel”.