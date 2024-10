Il Teatro Lyrick di Assisi è pronto ad aprire le sue porte per una nuova ed entusiasmante stagione di prosa. Organizzata dall'Associazione culturale ZonaFranca, con la direzione artistica di Paolo Cardinali e il contributo della Città di Assisi, la stagione prenderà il via il primo novembre e si concluderà il 17 aprile, salvo nuove sorprese che potrebbero essere annunciate prossimamente.

Il tema principale di questa stagione, intitolata "Edizione straordinaria", rievoca la cronaca giornaliera dei quotidiani, con l'intento di diventare un "accompagnatore" delle giornate degli spettatori. Gli organizzatori mirano a condividere una rassegna di spettacoli di alta qualità che spaziano dalla prosa alla commedia, dalla musica alla danza, includendo anche show internazionali e grandi musical.

La stagione promette di essere un viaggio culturale ricco di emozioni e riflessioni, con un programma variegato pensato per soddisfare tutti i gusti. Gli spettatori potranno godere di spettacoli che non solo intrattengono, ma arricchiscono anche le loro giornate, rendendo il Teatro Lyrick un punto di riferimento culturale sempre più importante per la città di Assisi e per l'intera regione.