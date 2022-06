Eccoci con un finale di stagione tutto da ballare all'Etoile Club & Lounge di Cassinetta (MI), hot spot perfetto per chi vuole anche rinfrescarsi, visto che l'8 giugno va in scena uno schiuma party d'eccezione che ha come protagonista musicale Neima Ezza. Il party è in collaborazione con Hangar Events.

Neima Ezza, uno dei protagonista della scena rap italiana. Amine Ezzaroui, in arte Neima Ezza (3 novembre 2001), è un rapper nato in Marocco, ma cresciuto tra i quartiere milanesi di San Siro e Baggio. Il suo esordio musicale è arrivato ad aprile 2018 con la prima parte di "Essere Ricch"i, a cui succedono altri due episodi. I brani rappresentano già dal titolo la rivincita che Amine vuole prendersi. Questa viene raffigurata anche in "Mio fratello": il video del brano racconta il quartiere dove l'artista è cresciuto... Da allora la sua carriera in costante crescita e sul palco, come dimostrerà l'8 giugno all'Etoile Club & Lounge di Cassinetta (MI), ci sa stare. Eccome.

Tra l'altro, all’Etoile Club & Lounge è stato appena rinnovato in tutto ciò che conta in una disco: impianto audio, impianto luci e design ed offre ai giovani della zona (e non solo) appuntamenti da ballare di rilievo assoluto... ed ogni venerdì qui va in scena il latin party Latin Code Night, con Matteo Polito e un'animazione decisamente scatenata. Il sound è scatenato come mette insieme salsa, bachata e kizomba.



Etoile Club & Lounge

Viale Lombardia 16

Cassinetta di Lugagnano (MI)

Info & Reservations: 346.8507337

https://www.instagram.com/etoile.club/