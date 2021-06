I tre anni della collaborazione fra la rete internazionale Borghi d'Europa e l'Istituto per la cultura slovena e la Pro Loco delle Valli del Natisone, sono stati ricordati nel corso dell'incontro che si è tenuto a San Pietro al Natisone, presso lo SMO (Museo di paesaggi e narrazioni), per la presentazione del progetto L'Europa delle scienze e della cultura (Patrocinio IAI-Iniziativa Adriatico Jonica) 2021-2022.

L'incontro ha conosciuto la partecipazione dell'Istituto per la cultura slovena, della Pro Loco delle Valli del Natisone, della redazione multimediale di Borghi d'Europa, dell'associazione di ristoratori Invito a pranzo, dell'associazione Donne della Benecija e del ristorante Almost.

Le Valli del Natisone verranno presentate, nella cornice istituzionale del progetto europeo, in un 'tour' che coprirà almeno cinque paesi europei e la 'piazza' d'informazione di Milano.

" Continua così l'impegno di Borghi d'Europa per la conoscenza e la valorizzazione delle Valli del Natisone. I temi al centro del programma 2021-2022 sono il rilancio del turismo sostenibile e le città verdi, temi che si collegano direttamente al territorio interessato".

L'incontro di informazione si è concluso a tavola presso il ristorante Almost, per conoscere le iniziative e le avventure in canoa sul fiume Natisone.