Domenica è il quarto giorno della guerra portata dalla Russia in Ucraina. Nella scorsa notte non si sono registrati i pesanti bombardamenti attesi sulla capitale, ma le truppe russe sono però entrate a Kharkiv, la seconda città più popolosa dell'Ucraina situata nel nord del Donbass in un un'area al di fuori delle province ribelli, dove si sta combattendo strada per strada, con i social che mostrano foto di veicoli russi in fiamme e soldati delle opposte fazioni che avanzano dietro mezzi corazzati o attestati agli angoli degli edifici armati di lanciagranate. Nella notte, nei pressi di Kharkiv, sono stati diffusi filmati con l'esplosione di un gasdotto colpito dalle forze russe.

A Kiev, si sono registrate esplosioni nelle aree periferiche dove, tra l'altro, sono stati colpiti un deposito di petrolio e uno di scorie radioattive.

Nell'ultimo aggiornamento sull'andamento del conflitto comunicato dal ministro della Difesa ucraino, si afferma che finora sono 4.300 i russi morti nell'invasione, con l'esercito ucraino che ha distrutto 27 aerei, 26 elicotteri, 146 carri armati, 706 veicoli corazzati da combattimento, 49 cannoni, 1 sistema di difesa aerea Buk, 4 sistemi di lancio di razzi multipli Grad, 30 veicoli, 60 autocisterne, 2 droni, 2 imbarcazioni. I numeri non sono stati verificati, mentre Mosca non ha finora rilasciato dati analoghi al riguardo.

Il silenzio di Mosca sull'andamento del conflitto è compensato dalla propaganda ucraina che ha pubblicizzato una linea telefonica a cui i russi possono chiamare per avere informazioni sui loro parenti impegnati nel conflitto... se siano stati catturati, feriti o uccisi, nel qual caso verranno presi accordi per la restituzione delle salme.

Il presidente Zelensky, sempre in tenuta militare, si è di nuovo fatto sentire questa mattina in una conferenza in cui ha fatto sapere che l'Ucraina non parteciperà a negoziati a Minsk o in qualsiasi altra città della Bielorussia, non essendo neutrale, per il ruolo avuto nell'attacco. Zelensky ha però aggiunto di essere disponibile ad intavolare colloqui di pace in qualsiasi altra città neutrale. Nella stessa occasione, il presidente ucraino ha fatto sapere che il suo Paese sta allestendo una brigata "internazionale" di volontari provenienti da qualunque nazione che desiderino unirsi all'esercito ucraino nella lotta contro le forze russe.

Questa mattina si è fatto sentire anche Putin in occasione della giornata delle forze speciali russe, che dal 2015 si celebra il 27 febbraio. Il presidente russo in un discorso televisivo ha ringraziato i soldati delle forze speciali per "aver compiuto eroicamente il loro dovere militare" nel Dombass. "Voglio ringraziare il comando, il personale delle forze speciali, i veterani delle unità delle forze speciali per la loro fedeltà al giuramento fatto, per il loro servizio impeccabile in nome del popolo russo e della nostra grande madrepatria". Ha poi concluso il messaggio dicendo: "Auguro buona fortuna, successo e tutto il meglio a voi e ai vostri cari".

E a proposito di Putin, cintura nera di judo, oggi è stato sospeso dalla Federazione Internazionale di tale sport dalla carica di presidente onorario e ambasciatore.

L'inasprimento delle sanzioni comunicato sabato da Usa e Europa ha fatto sì che molti cittadini russi abbiano iniziato a recarsi ai bancomat per ritirare contanti. Per tale motivo, la banca centrale russa ha lanciato un appello alla calma nel timore che la situazione, specialmente a partire da lunedì, possa degenerare.

"La Banca di Russia - dice una nota - dispone delle risorse e degli strumenti necessari per mantenere la stabilità e garantire la continuità operativa del settore finanziario". Quali siano, non è stato però specificato, e per questo molti scommettono lunedì in un crollo del rublo alla riapertura dei mercati, con conseguenze a cascata imprevedibili. Difficile che il panico non impedisca alla gente una corsa agli sportelli bancari per ritirare i risparmi, con un conseguente drenaggio delle riserve.



E mentre una parte dei civili ucraini si arma per combattere o fabbrica bombe Molotov, continua l'esodo dal Paese tanto che - secondo cifre Onu, il numero di sfollati sarebbe adesso arrivato a 400.000 dall'inizio dell'invasione.

Si continua a "combattere" anche su Internet. Il ministero della transizione digitale sta organizzando un team per l'hackeraggio dei siti web di aziende, banche e istituzioni della Russia, mentre Anonymous ha annunciato di aver oscurato il sito della Repubblica cecena. Anche Alphabet è scesa in campo dichiarando di aver sospeso le sue risorse di monetizzazione per alcuni media russi come ad esempio RT per la campagna di disinformazione messa in atto sulla guerra in corso.

So adesso quasi una trentina i Paesi che hanno annunciato la fornitura di aiuti militari a Kiev.