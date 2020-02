Escludendo la Diamond Princess, non è l'Italia il Paese, dopo la Cina, ad avere il maggior numero di contagiati da Covid-19. La Corea del Sud, in questi giorni ha scoperto di avere centinaia di persone che hanno contratto il virus.

Questo sabato, infatti, le autorità coreane hanno comunicato di aver registrato 142 nuovi casi, correggendo in seguito il dato con l'aggiunta di altri 87, portando a 229 il numero complessivo che si va a sommare ai contagiati già registrati venerdì, facendo sì che il totale arrivi a 433. Due, finora, i pazienti deceduti a causa del coronavirus.

Il primo ministro Chung Sye-Kyun, in una dichiarazione televisiva, ha descritto la situazione come "grave".

Dei nuovi casi, circa la metà riguarda pazienti dell'ospedale Daenam di Cheongdo, in cui sono ricoverati anziani e persone con problemi di salute mentale, invece una sessantina è collegata alla setta Shincheonji di Daegu, da cui si sarebbe sviluppato il focolaio di questa infezione.

Anche in Corea del Sud si brancola nel buio per trovare relazioni tra i vari focolai dell'epidemia.



Altro Paese che deve combattere con la diffusione del virus è l'Iran, dove il numero dei morti è salito a 5, mentre rimane oscuro quello dei contagiati, anche se ormai la Covid-19 potrebbe essersi diffusa in tutte le città dell'Iran, come temono le autorità, a causa del fatto che il focoloaio è scoppiato a Qom, città santa per gli sciiti e, per tale motivo, frequentatissimo luogo di pellegrinaggi.



Nel frattempo, in Cina, il numero di contagiati da coronavirus è arrivato a 76.288 con 2.345 persone decedute.