"È stata una buona gara nella quale abbiamo avuto la conferma che ci stiamo muovendo nella direzione giusta. Dopo la negativa qualifica di ieri, grazie anche a una buona strategia che ci ha tolto dal traffico, siamo stati in grado di ritrovare il passo gara che avevamo visto dal venerdì e grazie a questo sia Charles che Carlos hanno avuto la confidenza necessaria per spingere costantemente. È stato importante vedere che nella seconda parte della corsa i nostri piloti giravano negli stessi tempi dei primi tre in classifica. Stiamo progredendo gara dopo gara: continueremo a concentrarci su noi stessi, a lavorare sodo nella direzione che abbiamo individuato e a curare ancora di più ogni dettaglio per avere un weekend perfetto dal venerdì alla domenica".

Così Frederic Vasseur, team principal della scuderia Ferrari, ha commentato la prestazione delle rosse nel GP del Canada. Una valutazione ch trova concordi anche i due piloti.

Queste le parole di Sainz: "Gara decisamente positiva: siamo stati in grado di spingere con continuità e recuperare dopo una qualifica difficile. Abbiamo fatto le scelte strategiche giuste e avevamo un buon passo, specie con le gomme Medium con le quali mi sono sentito particolarmente a mio agio. Abbiamo esteso parecchio il primo stint, e questa strategia ci ha premiato. Stiamo facendo passi nella giusta direzione e dobbiamo continuare così".Queste le parole di Leclerc: "È stata una prestazione molto consistente che ha confermato le buone sensazioni avute in macchina fin da venerdì. Abbiamo deciso di rimanere fuori durante la fase di Safety Car per poter girare in free air, perché era fondamentale per noi e la strategia in questo senso è stata quella azzeccata. Considerando da dove siamo partiti, non avremmo potuto fare meglio di questa quarta posizione. Non dobbiamo dimenticare che questa è una pista senza curvoni veloci, e sappiamo che dobbiamo continuare a spingere per confermare anche in Austria i progressi fatti qui".

Dopo delle qualifiche a dir poco disastrose, ma stavolta non solo per colpa della Ferrari, le due vetture di Maranello hanno dimostrato, per la prima volta in questa stagione, di avere anche il passo gara. Escludendo Verstappen, con un solo cambio gomme hanno tenuto la stessa andatura di chi li precedeva, ma che aveva effettuato due soste al box. Nei precedenti gran premi, le prestazioni delle rosse diminuivano drasticamente dopo metà dei giri consigliati da Pirelli per effettuare la sostituzione dei pneumatici. E questo è un dato oggettivo di cui tutti possono rendersi conto.

Per quanto riguarda la gara, c'è poco da dire. Verstappen, al via, è scattato in testa e ci è rimasto fino alla fine, sfruttando anche la buona sorte che sembra abbia trovato posto sulla sua vettura e non lo abbandoni più. Infatti, quando la Mercedes di Russell, dopo esser saltata su una chicane ha toccato il muro, la Safety car messa in pista dalla direzione gara gli ha permesso di cambiare il set di gomme - che ormai era quasi arrivato al limite - facendogli risparmiare molti secondi e permettendogli così di rimanere in testa alla corsa.

Dietro di lui hanno battagliato Alonso ed Hamilton, arrivati in quest'ordine a tagliare il traguardo, ma senza riuscire ad impensierirlo più di tanto. Poi le due Ferrari, con distacchi contenuti... dal seconldo e dal terzo.

Questo l'ordine di arrivo del GP del Canada...

Questa è classifica del mondiale piloti aggiornata...

Prossimo appuntamento con la Formula 1 tra due settimane al Red Bull Ring di Spielberg per il GP d'Austria.