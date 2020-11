Non troppi anni fa Modus Dj, artista pugliese da tempo trapiantato a Milano e attivo da sempre nell'universo della house, ha proposto su YouTube una performance decisamente complicata, ovvero è riuscito a mixare ben 50 canzoni in 271 secondi (4 minuti e 31 secondi in altre parole. L'ha fatto utilizzando cdj e tanta, tanta tecnica.

Presto arriverà, disponibile per tutti, online, invece un dj set molto diverso, che Modus Dj ha realizzato utilizzando soltanto vinili. Perché in fondo, per ogni dj che si rispetti, la tecnica e il supporto scelto (cd, vinile, mp3) sono un modo per esprimere la propria creatività e far ascoltare la propria musica. Certo, in ambito house e dintorni, il vinile ha ed avrà sempre un fascino unico. Ecco su Instagram un breve preview del dj set che Modus Dj ha fatto in modalità "100% vinile".







Chi è Modus ?

Nato una trentina d'anni fa a due passi dal mare in Puglia, Salvatore Modeo al mixer Modus Dj da tempo vive a Milano. E' infatti un professionista della console già piuttosto affermato in città e non solo per quel che riguarda la musica house.

Nell'estate 2020 sulla label svizzera Purple Music, un riferimento per chi ama la house di ogni colore, è uscita la sua "Come On and Go With Me". Interpretata dalla voce magica di Andrea Love, è stata remixata anche da Jamie Lewis, il boss di Purple Music. "Sono fiero e orgoglioso di questa canzone, che nasce da un lungo lavoro con musicisti di livello assoluto come Frank Speciale".

Come dj, Modus Dj è protagonista in molti degli 'hot spot' milanesi (Principe di Savoia, Diana Majestic, Duomo 21, etc), con la sua house, sempre melodica e contaminata dal funky. Soprattutto durante i party esclusivi legati alla diverse Fashion Week, quando milano si riempie di professionisti e vip di tutto il mondo, il sound caldo di Modus fa la differenza. Infatti da sempre predilige tracce in cui gli strumenti sono suonati da veri musicisti.

Soprattutto all'ora dell'aperitivo e dopocena, Modus dj fa muovere a tempo un pubblico anche adulto nelle hall di hotel ed in location esclusive. In console ha una tecnica notevole, che qualche volta mostra in video su YouTube, ma il cuore di ogni sua performance resta la musica, non certo lo show.

Affascinato dalla musica fin da bambino, Modus Dj ha iniziato ad avvicinarsi prima a una tastiera, con cui riproduceva le melodie delle canzoni. Poi, a soli 9 anni, ha iniziato ad essere affascinato dai vinili e dai cd per diventare dj. Sono arrivati così i primi party e le prime esperienze nelle radio locali pugliesi. Dopo sono arrivate diverse esperienze in giro per l'Italia e pure all'estero, ad esempio alla Winter Music Conference di Miami.