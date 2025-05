Settimana di cambiamenti sul fronte meteo per l’Italia. Dopo un lunedì stabile e soleggiato, da martedì 20 maggio è atteso l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge e temporali anche intensi al Centro-Nord e in Sardegna, in estensione verso parte del Sud in serata. Temperature in calo soprattutto al Nord e venti in rinforzo.

Mercoledì la situazione migliorerà al Nord-Ovest, ma con instabilità residua tra Nord-Est e Centro-Sud.

Da giovedì 22 possibile l’arrivo di una seconda perturbazione, con nuovo maltempo e ulteriore calo termico. Allerta gialla della Protezione Civile su diverse regioni per rischio temporali e idrogeologico. Seguite gli aggiornamenti per conoscere l’evoluzione nelle prossime ore.