Dopo l'ultimo controllo da parte del team medico, mi è stato consigliato di non partecipare alle due gare del Qatar. Quindi continueremo con il recupero per tornare a gareggiare il prima possibile!

Questo, in spagnolo ed in inglese, l'annuncio social in cui Marc Marquez ha fatto sapere a tifosi ed appassionati che non sarà in pista nelle prime due gare del mondiale 2021 di MotoGP che si disputeranno sul circuito internazionale di Losail, il Gran Premio del Qatar e quello di Doha.

Lunedì 12 aprile, Marquez si sottoporrà ad un altro controllo medico che dirà se nel fine settimana successivo potrà gareggiare nel Gran Premio del Portogallo, programmato per domenica 18 aprile sul circuito dell'Algarve.

Questa la dichiarazione di Marquez: "Dopo l'ultimo controllo, i medici mi hanno avvisato che la cosa più prudente era di non prendere parte al Gran Premio del Qatar e di proseguire con il piano di recupero che abbiamo seguito nelle ultime settimane. Mi sarebbe piaciuto poter partecipare alla gara di apertura del Mondiale, ma dovremo continuare a lavorare per riuscire a recuperare le condizioni ottimali che ci consentano di tornare alle competizioni".

Queste, invece, le parole del team Honda: "La visita di controllo svolta sul braccio del pilota a 15 settimane dall'intervento per una pseudoartrosi infetta dell'omero destro ha riscontrato una buona risposta clinica, dopo l'intensificazione della preparazione, ma l'equipe medica guidata dai dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña, e composta dai dottori De Miguel, Ibarzabal e García Villanueva gli ha sconsigliato il ritorno all'attività agonistica nella prima gara del motomondiale 2021".