Preti sposati aspettiamo entro il 2018 di essere richiamati da Papa Francesco nelle parrocchie

I preti sposati del Movimento Internazionale dei sacerdoti lavoratori sposati, se la legge sul celibato sarà modificata, pronti a rientrare in servizio.

Riproponiamo alcune tesi teologiche e bibliche diffuse dal fondatore dei sacerdoti sposati italiani.



Qual è il ruolo dei sacerdoti sposati nella Chiesa cattolica? Come vivono la loro condizione quelli che, volgarmente, vengono chiamati con una punta di disprezzo “spretati”?

Il problema del celibato dei preti travaglia la Chiesa dagli Anni ’60, quando dopo la fine del Concilio si è riaffermato come tale obbligo non è che una tradizione e dunque può essere abolita.

Il Movimento Internazionale dei Sacerdoti Lavoratori Sposati, (http://nuovisacerdoti.altervista.org/) si propone di sviluppare e promuovere servizi di ordine psicologico, materiale e spirituale a favore di sacerdoti religiosi e religiose che hanno scelto o sono orientati a scegliere il matrimonio, aiutandoli poi a inserirsi nel mondo del lavoro una volta lasciato lo stato clericale.

Noi sacerdoti sposati siamo “Sicuri di aver fatto una cosa giusta davanti a Dio. La Parola di Dio, fin dalla Genesi ci dice “non è bene che l’essere umano sia solo”. Col cuore triste perché siamo esclusi dall’amore che la Parola di Dio nel Cantico dei Cantici chiama “la fiamma di Dio”. Questo retaggio di repressione enfatizzato dal genio di Sant’Agostino ha coinvolto anche altri cristiani ed altre religioni. Se guardiamo i Vangeli Gesù non ha mai parlato male una sola volta di una donna. Il nostro cuore sanguina a pensare a tutti i disastri prodotti negli uomini da una teologia repressiva e non biblica. Uno dei nostri compiti è quello di dire, nella carità che ci lega all’amore di Cristo, che “non è bene che l’uomo sia solo” e che dobbiamo obbedire a Dio piuttosto che agli uomini.”

“Quando l’uomo abbandona la Parola e lo Spirito di Dio scambia il bene di Dio per male ed uccide i Profeti con le “sante inquisizioni”. Le teologie sbagliate, anche se danno potere poiché la repressione sessuale porta le masse alla dittatura del pensiero unico, diventano idoli del “rigor mortis”, dell’uomo infallibile che siede al posto di Dio e sottraggono così vita agli uomini per i quali Gesù è venuto affinchè avessero vita e vita ad esuberanza.

Chiediamo alla al Papa e ai vertici Vaticani “Di andare alla Parola di Dio con rettitudine ed Amore, di rinunciare al Trono del potere per servire ed amare come Dio ci ha amati. Il problema del celibato vada inquadrato in un concetto teologico-spirituale del sacerdozio ministeriale che necessita di riforma radicale. Il problema non si configura ipotizzando un prete normale che ha la parrocchia e che adesso è celibe, ma potrà vivere la stessa dimensione di vita odierna con la propria famiglia. Anche questo potrebbe andare bene come momento di passaggio. Ma è la figura del sacerdote come tale che va rivisitata e riproposta.”

In altre parole “Il prete non deve essere un luogotenente di una posizione (la parrocchia) che fa parte di un mandamento (la diocesi) che a sua volta è porzione di un grande complesso governato da Roma. Se dal punto di vista storico (ed anche organizzativo) tutto questo ha avuto ed ha ancora un significato, occorre guardare avanti e pensare al sacerdote come uomo (o donna) che sia punto di riferimento di una comunità che ha come centro il Cristo ed il suo messaggio.

Il sacerdote sposato si configurerà come un fratello che Dio ha chiamato ad aiutare altri fratelli a vivere il vangelo ogni giorno. Con la propria famiglia o no. Operaio o impiegato. A tempo pieno o a tempo parziale. Questo modo di vedere il sacerdozio rivoluzionerà anche il modo di porre il messaggio cristiano. Si torna alla chiesa delle origini ed al “pusillus grex” che è stato lievito che ha sconvolto la pasta corrotta dell’impero, sale che ha dato sapore ad una società stanca e viziata, luce sul candelabro che ha illuminato un mondo dominato dalla fede nel potere delle armi e della politica”

Tanti sacerdoti sposati sono stati messi al bando. Spesso, per loro non c’è stato né perdono né comprensione. Qualcuno ha subìto forme di persecuzione. Sono stati buttati fuori come se, all’istante, avessero perso ogni dignità umana. Chi poi non è riuscito a ricostruirsi una vita attraverso il lavoro, si è ritrovato nella più squallida povertà, insieme con la sua famiglia.”

Il celibato è solo una tradizione. “Hanno scritto molti libri su questo argomento. Credo di aver accennato qualche cosa tra le righe già scritte. Roma è timorosa di perdere il quieto vivere di tanti suoi sacerdoti e dalla paura del nuovo che lo Spirito alita sulla vita della Chiesa.

I vertici vaticani non sono in mano ai poveri né a chi lotta con i poveri, ma sono in mano ai potenti e a chi tratta con i potenti. C’è un’enorme contraddizione tra gli atti della Chiesa e i suoi insegnamenti. Fuori si presenta come paladina del dialogo, delle libertà, della tolleranza, della pace e dell’ecumenismo, e domanda perdono in varie occasioni per gli errori e le condanne ecclesiastiche del passato. Invece, dentro, spesso alcuni uomini, mutilano il diritto di espressione, proibiscono il dialogo e danno vita a una teologia dai forti toni fondamentalisti. ”

“Il sapere di aver fatto la cosa giusta al cospetto di Dio e per il bene della sua Chiesa ci confortava e ci conforta nelle immense difficoltà della nostra società.

Nella vita può accadere di trovarsi ad affrontare uno o più momenti di radicale cambiamento: ad esempio la situazione in cui si trovano molti religiosi quando, per svariati motivi decidono di lasciare la struttura in cui avevano vissuto e che li aveva “protetti” fino a quel momento.

E’ proprio ora che ci si può sentire più vulnerabili, che ci si può trovare in situazione di totale isolamento, si può essere abbandonati da confratelli/consorelle, da amici, parenti, da chi, leggendo questo evento come una “caduta” e non come un nuovo inizio, non lo comprende o non lo condivide. Questo stato può significare il dover vivere per un tempo indeterminato in una situazione di profondo disagio psichico e fisico.

Oltre a questo fatto, già di per sé gravoso, l’ambito religioso in Italia è un contesto sociale che prevede pochissimi supporti concreti ed economici in caso di cambiamento di rotta e questo comporta la necessità immediata, in mancanza di aiuti, di trovare casa e lavoro.”

“Il nostro amore per Gesù e per la sue comunità di oggi ci dia la forza di esserGli fedeli. Credo che più che stabilire “regole” sia urgente creare uno spirito nuovo nelle relazioni tra chiesa gerarchica e preti sposati.

Tra le cose urgenti da fare, penso che la prima sarebbe una ricerca precisa e continuamente attualizzata, sul numero e sulla situazione in cui si trovano i preti sposati e questa ricerca potrebbe essere fatta in Italia e nel mondo con la collaborazione del nostro Movimento e delle nostre Associazioni.”



di Rem Gis (pseudonimo) - giornalista free lance