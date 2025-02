La mobilità della Capitale è in continua evoluzione, tra nuove infrastrutture, transizione ecologica e scelte strategiche per il futuro. Ecco gli ultimi aggiornamenti su #MetroC, #ATAC e viabilità urbana.

#MetroC: possibile apertura per gli Europei del 2032

Il #Campidoglio sta valutando un’apertura parziale del capolinea all’#Olimpico, con le fermate intermedie realizzate solo al rustico. Questa soluzione permetterebbe di anticipare l’operatività della linea in vista dell’evento, garantendo un collegamento strategico.

ATAC: il nuovo contratto di servizio termina troppo presto

La durata triennale dell’affidamento, con scadenza nel 2027, solleva perplessità sulla sostenibilità finanziaria e sulla capacità di pianificazione a lungo termine dell’azienda. Un periodo così breve rischia di compromettere investimenti strategici e l’efficienza del servizio.

ATAC: imminente il varo dei bus elettrici

Procede il processo di #elettrificazione della rimessa di #Portonaccio, dove sono già state installate le prime colonnine di ricarica. Un passo importante per il rinnovo della flotta e la transizione verso una mobilità più sostenibile.

#ViadelMare: rimosso il divieto di transito ai mezzi sopra le 3,5 tonnellate

A seguito delle verifiche strutturali sui ponti dell’#Ostiense condotte da #Anas, è stato eliminato il vincolo che impediva il passaggio ai mezzi pesanti, inclusi gli #autobus. Un intervento atteso, che ripristina percorsi essenziali per il trasporto pubblico e commerciale.

PonteDellaScafa: al via la verifica del progetto

Un passaggio fondamentale prima della gara d’appalto: la revisione degli elaborati progettuali consentirà di accelerare i tempi per il nuovo ponte, infrastruttura strategica per la mobilità tra #Fiumicino e #Ostia.

Il futuro della mobilità romana dipenderà da scelte strategiche e investimenti adeguati. Seguiremo da vicino questi sviluppi per capire se porteranno reali benefici ai cittadini.