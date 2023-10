Elio Cozza è un produttore molto noto nel sud Italia per le sue numerose produzioni riesce a conquistare L’America con un brano radiofonico (Taxi for me) (ascolta il brano) che ha prodotto per l’artista Mariah incredibilmente il brano sta prendendo piede con molte vendite entrando già in radio volevo fare i complimenti al produttore per questa “HIT”.

Abbiamo avuto il piacere di farci una chiacchierata con lui queste sono le sue parole.



Te lo aspettavi che entravi in questo circuito?

Tutto potevo pensare nella mia vita ma mai di riuscire ad arrivare in un circuito come l’America



Come ci si sente ad essere stato così apprezzato fuori dalla tua nazione?



Amo il mio lavoro e in ogni produzione metto tutto me stesso cercando di dare il massimo mi fa davvero piacere sapere che è stato apprezzato perché dietro c’è stato tanto lavoro



C’è qualcuno che devi ringraziare per questa tua fantastica carriera?

Certo voglio ringraziare mio padre Marco Cozza per tutte le cose che mi ha insegnato e per aver creduto in me lasciandomi l’etichetta discografica mio zio Mario Gualtieri per tutti i consigli e per aver sempre creduto in me con la promessa che c’è l’avrei fatta e infine il mio compare Pierpaolo che ha creduto in me dall’inizio quando non avevo neanche un cliente devo tutto a loro



Essere figlio d’arte é più un vantaggio o uno svantaggio ?

Nel mio caso sia un vantaggio che uno svantaggio un vantaggio perché lui é un cantautore e io un produttore discografico uno svantaggio perché le persone hanno un’aspettativa molto alta quindi bisogna cercare di non sbagliare nemmeno un colpo



Come mai continui a lavorare con la musica napoletana?



Semplicemente perché mi piace molto io la definisco la musica delle emozioni e poi amo Napoli la sua tradizione e il suo popolo.



Non hai paura di essere classificato di serie b per colpa della musica napoletana?

Assolutamente no partendo dal fatto che ormai la musica napoletana l’ascoltano tutti e poi perché io personalmente non la classifico come musica di serie b spero che finiscano questi pregiudizi.



Non vogliamo rubarti altro tempo prezioso un ultima domanda ci saranno nuove produzioni in America?



Al momento non lo so ma spero con tutto il cuore perché mi piace sfidare me stesso volevo dirvi che mi ha fatto molto piacere questa telefonata.



Facciamo un grande in bocca al lupo al giovane produttore per la sua favolosa carriera e ci tengo a ringraziarlo perché nonostante la sua popolarità ci ha dedicato il suo tempo grazie Elio.