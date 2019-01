Allarme bambini e ragazzi: aumentano anoressia e bulimia e non solo

I disturbi alimentari nei bambini e negli adolescenti sono in forte aumentano, coinvolgendo, dal punto di vista numerico, una popolazione tutt'altro che limitata.

Eppure siamo indotti a credere che esistano solo l'anoressia e la bulimia, nonostante siano patologie di cui sappiamo poco. E che dire allora dei disturbi da alimentazione evitante e restrittiva?

Mette in luce il problema lo studio effettuato da Nutrimente Onlus, in cui si evidenzia che quasi il 70% degli italiani non abbia un'adeguata conoscenza dei disturbi legati all'alimentazione e che, pertanto, non sappia come comportarsi al riguardo.

Un problema non indifferente soprattutto se questo poi finirà per riguardare i genitori con figli piccoli, aumentando tutte le problematiche ad esso legate, anche quelle che sembrerebbero le più semplici, come scegliere il medico adatto in grado di individuare la patologia con la giusta diagnosi.