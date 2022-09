Stavolta, Luciano Spalletti a fine gara non aveva bisogno di parlare della "su' mamma", poiché il suo Napoli ha vinto... 2-1 in casa della Lazio. Così, ha commentato quanto accaduto in campo:

"Ho visto una buonissima prestazione e una squadra che ha mostrato di saper essere unita, corta e aggressiva in campo. Siamo sulla strada giusta. Stasera i ragazzi hanno fatto quello che avevamo studiato e pensato come gestione della gara. Siamo stati bravissimi, tranne in qualche frangente in cui abbiamo perso palle banali.Kim e Kvara [Kvaratskhelia, ndr] sono due ragazzi eccezionali che hanno avuto anche una eredità da raccogliere non semplice. Ringrazio lo scouting della società perché ci ha messo a disposizione calciatori di qualità.Kvara è addirittura un ragazzo timido, che sembra riservato, ma quando va in campo dimostra tutto il suo carattere e soprattutto il suo talento".

Nonostante la soddisfazione di Spalletti, a passare in vantaggio è stata però la Lazio già al 4', con una conclusione da fuori di Zaccagni. Il Napoli, però non ci sta e Kvaratskhelia fa il diavolo a quattro per arrivare al pareggio, colpendo persino il palo con uno spettacolare tiro dalla distanza. L'1-1 arriva grazie a Kim, al 38', con un colpo di testa su calcio d'angolo.

Nel secondo tempo, il Napoli continua a crederci e colpisce un altro palo con Osimhen, alla fine di un'azione dove il centravanti nigeriano si è bevuto mezza difesa biancoceleste. La rete del successo per gli azzurri arriva al 61' con Kvaratskhelia che supera Provedel con una girata imprendibile, sfruttando al meglio un traversone di Anguissa.

Dopo aver subito il secondo gol, gli uomini di Sarri iniziano a darsi da fare, ma Meret si supera su Felipe Anderson e l'arbitro Sozza non giudica da rigore una mezza gomitata di Mario Rui su Lazzari.

Un episodio, quest'ultimo, che non è piaciuto al tecnico della Lazio, Maurizio Sarri:

"Non so le intenzioni delle società con le situazioni arbitrali, che stiamo anticipatici ai fischietti è palese. Qualcuno ce lo ha detto anche post Lazio-Bologna, facendoci capire nel sottopassaggio prima del match successivo che avevamo protestato troppo. Gli episodi di stasera sono inquietanti, gli ammoniti sono tutti nostri. Con il Napoli che è una grande squadra puoi accadere che si esca sconfitti. Secondo il protocollo VAR la violenza del contatto la deve valutare l‘arbitro, ma nel caso di Lazzari è evidente il gomito largo di Mario Rui. L’arbitro ha sbagliato e il V.A.R deve intervenire.Il Napoli a tratti ci ha messo molto in difficoltà. Noi abbiamo fatto bene nei primi e negli ultimi venti minuti, ma per il resto abbiamo concesso troppo. Negli episodi ci sono dei responsabili palesi, Rocchi deve intervenire".

Ma Sarri ha parlato anche di come si è svolta la gara:

"Abbiamo perso contro una squadra forte alla quale per buona parte della gara abbiamo concesso troppo il controllo del gioco. In alcuni frangenti siamo stati in partita bene, ma negli episodi siamo stati fortunati anche se non credo sia così. Dispiace perché potrebbe togliere qualcosa a livello di entusiasmo allo spogliatoio, ma spero non sia così. I primi venti minuti sono stati fatti bene, poi abbiamo perso il baricentro e contro queste squadre è pericoloso.Non so se il Napoli sia la squadra più forte del campionato, ma sicuramente la più tecnica. Se uno apre la partita è rischioso, secondo me dovevamo cercare di coprire la palla nella loro metà campo e invece, dopo i primi venti minuti, li abbiamo aspettati troppo bassi.Siamo stati molto simmetrici, esclusi gli ultimi minuti in cui abbiamo alzato Milinkovic vicino ad Immobile. Ho scelto Luis Alberto per paura del palleggio del Napoli, volevo alzare il livello del nostro palleggio per limitare il loro. Il gol siglato all’inizio in questo senso un po’ ci ha condizionato perché abbiamo perso baricentro".

Grazie ai gol dei nuovi acquisti, il Napoli si conferma squadra da trasferta con ben 9 gare vinte nel 2022, più di ogni altra formazione, portandosi a 11 punti e affiancando il Milan in testa alla classifica. La Lazio rimane ferma a 8 punti.





Crediti immagine: twitter.com/sscnapoli/status/1566351600620298240