Annunciate le nominations ai Costume Designer Guild Awards, i premi con cui il sindacato dei costumisti elegge annualmente le migliori realizzazioni sartoriali per il cinema e per la televisione.

I verdetti di questo premio hanno un’importanza cruciale nelle logiche dell’Awards Season, dato che solitamente la pellicola che conquista il CDG Award in una delle 3 categorie cinematografiche (Best Excellence in Contemporary Film, Best Excellence in Period Film, Best Excellence in Sci-Fi/Fantasy Film) successivamente vince anche l’Oscar nella categoria Migliori costumi.

Quest’anno la sfida che “profuma di Oscar” è quella della categoria

Best Excellence in Period Film dato che troviamo i 2 film che si sono divisi i principali premi dell’Awards Season per questa specifica categoria: Emma e Ma Rainey's Black Bottom.

Inoltre tra i candidati di quest’anno per la categoria Best Excellence in Sci-Fi/Fantasy Film si fa notare il lavoro di Massimo Cantini Parrini per il film Pinocchio di Matteo Garrone.