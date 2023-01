L’Ambasciata di Svezia in Italia ha organizzato, il 18 gennaio 2023, un evento in Roma per celebrare la Presidenza Svedese di turno del Consiglio Europeo.

All’evento è intervenuto il Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR del governo italiano Raffaele Fitto.

Immigrazione e Fondo di stabilità, PNNR sono due dei temi che saranno discussi nel Consiglio Europeo che sarà presieduto dalla Svezia. Secondo quanto dichiarato dal Ministro Fitto i punti di convergenza e la volontà di collaborare su tali tematiche sono molto forti. Il governo italiano si dice impegnato anche sulla flessibilità delle misure economiche europee.

Sul Patto di stabilità esistono differenze di sensibilità per le quali sarà necessario trovare un punto di sintesi ma il governo italiano si presenta – a detta del Ministro - molto propositivo sui dossier europei e l’Italia è aperta a discutere tutti i dossier aperti che si trovano attualmente sui tavoli europei. Inoltre, l’Italia potrebbe proporsi per avere un ruolo importante in campo energetico in quanto la penisola rappresenta un hub naturale nel Mediterraneo per convogliare le risorse energetiche provenienti dalle aree del nord Africa e del Medio-Oriente.

L’Ambasciatore Svedese Jan Björklund ha aperto il proprio intervento ricordando, tra l’altro, che in Svezia quest’anno saranno celebrati i cinquant’anni di regno del Re Carlo XVI Gustavo.

Per la transizione energetica, la Svezia è pronta a produrre “acciaio green”, acciaio prodotto senza emissioni fossili e in più è pronta a sfruttare i giacimenti di “terre rare” recentemente scoperti.

Le notizie cattive per la presidenza europea della Svezia – secondo l’Ambasciatore Jan Björklund – riguardano, in primo luogo, la guerra in Ucraina per cui, una delle priorità svedesi, sarà la sicurezza in Europa.

Un’altra priorità sarà la questione della concorrenza, in particolare della concorrenza dall’Asia. La terza priorità sarà la transizione verde mentre la quarta priorità sarà costituita dal rafforzamento della democrazia e della certezza del diritto (rule of law).

La ricerca di compromessi sull’immigrazione e la lotta alla schiavitù, il lato oscuro dell’immigrazione saranno un altro motivo di impegno dell’azione svedese.