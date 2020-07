Inizierà questo fine settimana sul circuito Angel Nieto ad Jerez, dove si correrà il GP di Spagna, la stagione 2020 di MotoGP, con il solito programma che finora ha sempre caratterizzato gli appuntamenti del moto mondiale.

C'è però una piccola novità. almeno per questo primo appuntamento di stagione.

Per riprendere confidenza con la pista, e con il circuito di Jerez, per mercoledì 15 luglio è stata fissata una giornata di test per la MotoGP di due sessioni da 90 minuti ciascuna, in modo da consentire ai protagonisti della principale categoria delle due ruote di recuperare i riferimenti in vista del debutto stagionale.

Nell'occasione, si potrà capire quanto Dovizioso possa aver assorbito i postumi dell'incidente che gli è costato la frattura alla clavicola, oltre alle condizioni di motore e telaio delle varie scuderie, a partire dalla Honda che nelle prove di pre-campionato non aveva mostrato di essere la moto da battere.

Ne sapremo di più a partire da mercoledì pomeriggio.