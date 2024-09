Il dramedy montenegrino, Supermarket, selezionato per il Tallinn Black Nights Film Festival che racconta la storia di un uomo che trova rifugio in un supermercato chiuso, è stato scelto per rappresentare il proprio Paese agli Oscar 2025.

Nel film descritto come una moderna reinterpretazione di Robinson Crusoe, la solitudine del protagonista è interrotta da un'ossessione: la sensazione di essere osservato.

Nella Storia degli Oscar il Montenegro non è mai riuscito ad entrare nella cinquina finale.