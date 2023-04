(Etichetta SanLucaSound)

Video: https://www.youtube.com/watch?v=flXKPwpDPIg

“Questa lagna che senti è una canzone per te”, queste sono le parole del primo singolo di Francesco Angelucci che anticipa il suo album di debutto che porta il titolo di “Giorni migliori” in uscita nei prossimi mesi. Il pezzo “Una canzone per te”, in rotazione dallo scorso 6 febbraio, racconta la storia di un uomo che decide di recuperare una vecchia canzone, scritta in fase adolescenziale, per dedicarla a una ragazza ormai persa nel flusso degli anni, ed è stata seguita, una decina di giorni fa, dal relativo videoclip.

Il video, diretto da Rodolfo Rod Mannara, è girato nel centro storico di Bologna e mostra una ragazza che, nel suo percorso lungo le vie della città felsinea, viene perseguitata da una canzone e dal suo autore che le compare più volte in una serie di allucinazioni, per poi arrivare in un locale dove trova Angelucci e band intenti in un live.

Il lavoro del cantautore marchigiano è un chiaro omaggio al videoclip di “Dedicato a te” il primo singolo della band milanese “Le Vibrazioni”, gruppo per il quale Angelucci non ha mai nascosto l’ammirazione, rimasto impresso per la camminata di una giovane donna lungo i navigli del capoluogo lombardo.

Insomma da un Francesco (Sarcina) ad un altro, dai navigli ai portici e dal 2003 al 2023 in quello che, con un po' di fantasia, può sembrare un passaggio generazionale e vista anche l’assonanza dei titoli dei brani, “Dedicato a te” e “Una canzone per te” non possiamo che confermare quanto sopra scritto.