La moda attraverso la scultura

Il poeta romano Ovidio ha raccontato un antico mito in cui Pigmalione, uno scultore disincantato dalle donne mortali, crea un'immagine della perfezione femminile. Quando lui rimane affascinato dal su ideale scolpito, Venere, l'Afrodite greca, risponde alle sue preghiere e porta la statua alla vita come Galatea.

Attraverso i secoli, l'arte e la moda hanno raggiunto le loro trasformazioni, in un processo che inietta nuove qualità non presenti negli indumenti originali. Anche nella rappresentazione più naturalistica dell'abito ellenico, le qualità stilistica soggettiva e proscritta sono inevitabilmente introdotte. Nel raffigurare i dettagli delle modalità distintive di abbigliamento greco antico, artisti e designer successivi hanno cambiato, tanto quanto conservato, le qualità attuali di abiti antichi. Tra le stilizzazioni che hanno più gli stilisti influenzati sono i drappeggi bagnati, un termine usato dagli storici dell'arte per descrivere panno che sembra aggrapparsi al corpo in pieghe animate mentre rivela i contorni della forma sotto

In alcune rappresentazioni artistiche dell'antichità, i tessuti appaiono fragili, persino effimeri - qualità che si sostanziano negli antichi testi letterari. Tali vesti, scialli e veli diventarono una delle associazioni più potenti per la moda, come esemplificato dall'uso popolare di mull leggero, un tessuto di cotone puro del periodo dell'Impero, e anche di tulle e chiffon. L'effetto di classicizzazione è ulteriormente sottolineato se il tessuto è bianco, dal momento che si è asserito che gli antichi stili greci fossero acromatici. Questo equivoco, pensiero derivato dalle superfici sbiadite e abrase delle statue e delle architetture greche originariamente policrome, continua ancora oggi nella moda.

Il drappeggio dei periodi classici ed ellenistici dell'arte greca a volte appare puramente come un ostacolo per la nudità, aggrappandosi e facendo spirale intorno al corpo. Spesso, questo effetto si verifica in risposta ai requisiti di composizione piuttosto che a qualsiasi fenomeno naturale o pratica di medicazione. Tale drappeggio animato assume spesso una forma più schematica, con bordi scanalati regolarizzati in un modello ritmico di pieghe a "coda di rondine" a punta di fazzoletto, una caratteristica che ha ispirato gli stilisti del XX secolo.

Nell'arte greca, i tessuti sono creati con la trama di entrambe le pieghe regolari e pieghe irregolari. Tali rappresentazioni differenziate hanno trovato espressione anche nel design della moda. Utilizzando una varietà di tecniche, i designer disparati come Mariano Fortuny, Madeleine Vionnet, Madame Grès, Mary McFadden e Norma Kamali hanno raggiunto effetti che ricordano le caratteristiche stilizzate della stoffa viste nell'antica Grecia.



Con il contributo di Le Pietre