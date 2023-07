Le professioni del futuro riguardano i seguenti ambiti:

Ingegnere Intelligenza artificiale

Manager della Transazione digitale

Project manager

SEO Specialist

Cyber Security Analyst

e-commerce manager

Specialisti di strategia di marketing digitale

Esperti sviluppo business

Specialisti in automazione processi

Strategic Advisor

Social Media Manager

Specialisti gestione del rischio

Copywriter SEO

SEO Expert

project manager, project manager IT;

product manager, responsabili del business development, business analyst planning specialist;

esperti controllo di gestione, energy purchasing manager;

communication specialist, digital communication specialist;

esperti compliance procedure amministrative e fiscali, affari regolamentari, specialisti di documentazione.

Nuove professioni e l’importanza della formazione

Negli ultimi anni le aziende, gli imprenditori e i dipendenti hanno compreso l’importanza della formazione. Lo spostamento e la scomparsa di alcune professioni e mestieri rende necessario formarsi. Secondo le statistiche, in Italia, un’alta percentuale di imprese non trova personale adeguatamente formato per specifiche mansioni. Il primo passo dovrebbe arrivare dal governo, per permettere ai lavoratori di riqualificarsi e ricoprire in questo modo nuovi ruoli.

Alcune aziende, già da molti anni, organizzano corsi di formazione interni. Infine, esistono corsi e master da scuole di formazione in aula oppure on line.

Le idee imprenditoriali vincenti

Secondo una recente ricerca, le attività lavorative del futuro sono:

- Dropshipping

- Vendita prodotti digitali

- Investimenti nell'immobiliare

-Stampa 3d

- Produzione podcast

- Prodotti artigianali

- Servizi alle aziende

Le agenzie che offrono servizi alle imprese, negli ultimi anni si sono specializzate in diversi settori: Consulenze, servizi digitali, amministrazione ecc. B-Rewards, ad esempio, si circonda di professionisti in diversi campi, dal settore legale e commerciale, a quello dell’advertising ad esperti social e SEO, di informatica e tecnologie. Per tale motivo riesce a d offrire numerosi servizi digitali, tanto che molte imprese sono riuscite a digitalizzarsi e ad entrare nel digitale, con un supporto valido ed efficace.