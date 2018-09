Ben Dj fa muovere a tempo Replay The Stage (Milano)

A fine settembre Ben dj, artista giramondo specializzato nel sonorizzare in party d'eccellenza, torna nella sua città d'adozione, Milano, per far scatenare alcuni degli eventi più attesi da chi vuol cenare e poi muoversi un po' a tempo con stile. Il 26 ed il 28 è al mixer del Bullona, celebre ristorante con musica in cui si esibisce da tempo, uno dei luoghi più amati dalla Milano più "up". Aperto dalle 19 a tarda notte, ha uno stile minimale che ha dato nuova vita a uno dei luoghi storici della città, in via Piero della Francesca. Giovedì 27 invece Ben Dj è in console in un'altra zona chiave di Milano, Porta Nuova. Più precisamente è in Piazza Gae Aulenti, al mixer di Replay The Stage, un altro dei locali di riferimento di Milano. La cena inizia alle 21, dalle 23 prende vita un party decisamente hot.

Replay The Stage

Bullona

Ben Dj è da sempre molto attivo anche produttore musicale. Tra le canzoni più recenti spicca "Two"... Due sono le nostre gambe con cui saltare, due i nostri occhi con cui ammirare le bellezze della vita e due sono le orecchie per la musica. "Two" è il nuovo singolo di Ben DJ, che dopo il singolo estivo "Se Levanta" e oltre dieci milioni di streaming con "Thinkin' Bout You" e "Hold Tight", ritorna sotto i riflettori internazionali con una rivisitazione moderna dell'omonima hit del 2001 prodotta dal gruppo elettronico italiano Motel Connection, nato a Torino nel gennaio 2000 grazie all'incontro tra Samuel, Pisti e Pierfunk. La profonda voce maschile incontra il famoso sound che rese questa traccia celebre, con l'aggiunta di elementi da parte di Ben Dj che propone una versione "Two" 2.0 in chiave dance moderna, insieme a due remix ufficiali prodotti da Spada e Marco Dassi, dalle sonorità più underground e perfetti per i club! "Feel the sun, that shine". Il brano è già supportato da top dj come Hardwell, Don Diablo, EDX, Fedde Le Grand, Yves V, Gorgon City, Mike Mago, Sonny Fodera, Skitzofrenik, Luca Guerrieri e tanti altri.

Chi è Ben Dj

Ben Abdallah Taoufik aka Ben Dj, è un dj italiano di origini tunisine molto conosciuto a livello nazionale ed internazionale. I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall'Europa all'Asia, passando dall'Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani. E' spesso il protagonista musicale delle feste di presentazione del Calendario Pirelli, party davvero esclusivo che ha fatto muovere a tempo diverse volte (è accaduto a New York, ad esempio, il 10 novembre 2017, quando si presentava The Cal 2018). A Milano, la città in cui vive da tempo, molti degli hot spot della città si affidano alla sua musica: dal Bullona alla Rotonda Bistrò passando per Canteen.

