"Nelle ultime ore sta impazzando una polemica surreale, mi è doveroso precisare che nessuno ha giustificato l'atto, anzi sono stati utilizzati termini precisi: abominevole per l'atto e bestie per gli autori.Certi politici vanno dietro a un titolo falso, chiedono la mia sospensione, ma per cosa? Per aver detto ai ragazzi non vi drogate? Questi virgolettati sono usciti su un giornale e poi dappertutto, ma sono diffamazione pura.Mi sono permesso di dire ai giovani, a ragazzi e ragazze senza distinzioni di genere, di non uscire apposta per ubriacarsi e drogarsi, mi sono raccomandato di fare attenzione perché, purtroppo, il malintenzionato lo trovi. Non ho detto che gli uomini sono legittimati a stuprare le donne ubriache. Invece, certi politici vanno dietro a un titolo falso, chiedono la mia sospensione, ma per cosa? Per aver detto ai ragazzi non vi drogate? Strumentalizzano gli stessi politici che mi fanno chiamare per pietire un invito ... in maniera strumentale" e "in maniera surreale, distorcendo la realtà e lo stanno facendo o perché in mala fede o perché hanno seri problemi di comprendonio. A chi va a ruota, consiglio di seguire la puntata, mettiamo fine alle polemiche, stiamo rasentando il ridicolo e la politica ha di meglio da fare che occuparsi di uno spazio giornalistico".

Così il conduttore de Il Diario del Giorno, trasmissione tv del mattino su Rete 4, Andrea Giambruno, compagno del premier Giorgia, ha replicato alle polemiche nate dalle sue dichiarazioni di ieri.

Questo, invece, è come Enrico Mentana - ma come lui, molti altri, anche se non con le stesse parole - avevano commentato ciò che Giambruno aveva detto in precedenza:

"Ok, la linea è questa: se esci di casa non puoi poi lamentarti che son venuti i ladri. Se vai allo stadio a fare il tifo non puoi sorprenderti perché dei violenti ti menano. Se esci col portafogli per fare la spesa e te lo rubano, beh te la sei cercata. Se sei donna e vai in giro la sera in minigonna o senza reggiseno, se sei ancora fuori dopo mezzanotte, o se ti bevi un bicchiere di troppo, poi non stupirti se ti violentano.Ma se segui questa logica, e fai il giornalista in tv, che tu sia single o maritato, quando dici una fesseria col botto, e mezzo mondo ti salta addosso, sai bene a chi dare la colpa".

Ma per Giambruno la colpa è di chi non ha comprendonio per capire quello che lui ha detto a supporto delle dichiarazioni di Senaldi!

Visto che, di conseguenza, Giambruno si crede maggiormente dotato di comprendonio rispetto ad altri, dovrebbe riflettere sul fatto che quello che voleva dire non sia stato capito correttamente, a meno che non volesse che l'interpretazione del "te la sei andata a cercare" fosse volutamente borderline, come la premessa di Senaldi lasciava intendere. Al di là del processo alle intenzioni che non può avere una sentenza, il "compagno" di Meloni dovrebbe però riflettere sul fatto che se un giornalista non riesce a spiegare correttamente la propria posizione, prima di incolpare gli altri, dovrebbe incolpare se stesso... oltre che a valutare altri mestieri.

In ogni caso i congiunti di Meloni confermano di esser fonte di ispirazione per il vignettista Natangelo che, grazie a loro, riesce a dare il meglio di sé...