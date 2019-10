Quali sono le 10 migliori sceneggiature che hanno più chance di conquistare una nomination all'Oscar?

Per conoscere i potenziali candidati agli Oscars 2020 per la categoria miglior sceneggiatura originale e miglior sceneggiatura adattata bisogna aspettare le nomination a due importanti technical awards come i Writers Guild of America Awards (WGA) assegnati dal sindacato degli sceneggiatori americani e gli USC Libraries Scripter Awards (USC) con cui si premiano i migliori sceneggiatori che si sono distinti nell’adattamento cinematografico di un’opera letteraria.

Prima di allora possiamo elaborare le previsioni per questa categoria incrociando i giudizi della critica americana con il responso dei festival internazionali.

Al momento per la catetoria Best original screenplay sembra quotatissimo C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, mentre per il Best adapted screenplay sembra avere più chance The Irishman di Martin Scorsese...