Quest'anno agli Oscar c'è una gara molto competitiva per la categoria Miglior sceneggiatura originale dato che i due favoriti hanno conquistato il maggior numero di riconoscimenti durante tutta l'Awards Season.

Da una parte il duo The Daniels che con il pluripremiato Everything Everywhere All At Once hanno vinto non solo il prestigioso Writers Guild Award, ma tra gli altri premi anche il Critics Choice Award e lo Spirit Award, e dall'altro il vincitore dell'Osella d'oro all'ultimo Festival di Venezia, Martin McDonagh per Gli spiriti dell'isola che può vantare un BAFTA e un Golden Globe.