Prende il via CONTAMINAFRO identità in evoluzione, il festival delle culture contemporanee realizzato con il patrocinio del comune di Milano in programma fino al 29 giugno alla Fabbrica del Vapore: 12 GIORNI DEDICATI ALLA MUSICA, ALLA DANZA, ALLA CULTURA E ALL’ARTE.

Un evento unico che permetterà ai suoi visitatori di immergersi per 12 giorni nelle culture, nell’arte e nelle tradizioni africane, europee e per la prima volta anche asiatiche. Sarà possibile assistere a concerti, performance, mostre, workshop, laboratori di danza africana, breaking, locking, battle di hip hop e gustare cibo etnico e tradizionale nelle apposite aree dedicate allo street food.

La cerimonia di apertura del Festival si terrà alle ore 17.00 seguita da uno speciale workshop con il musicista Richard Bona di tecniche musicali e basso elettrico su prenotazione (ultimi posti ancora disponibili) e dall’inaugurazione della mostra “Contemporary Art Milan” (a cura di MA – EC), dedicata all’arte contemporanea che coinvolge artisti di diversi paesi e culture. Espongono: Kikoko, Cong Ma (espone anche alla Biennale di Venezia), Huiming Hu, Carlo Ramous, Giorgio Piccaia, Andrea Famà, Horst Beyer, Agostino Tulumello, Xiaomei Wu, Jorge Cavelier, Xingjun Chen, Laurentiu Craioveanu, Tan Ding, Jjnjin Dong, Jinghua Li, Lavinia Rotocol, Maria Jole Serreli, Feng Shi, Hao Wang, Shaoqi Yin, Huan Zhou.

Ad aprire le serate in musica del Festival Contaminafro sarà proprio il bassista e cantante camerunese RICHARD BONA che si esibirà sul palco per presentare per la prima volta in Italia il suo nuovissimo progetto “De La Frontera” con il chitarrista spagnolo Antonio Rey e una formazione di sei elementi che creano una sintesi tra musica africana e flamenco. Anticiperà il concerto il musicista Pier Bernardi insieme a Daniel Assohoun.

Nei giorni successivi si esibiranno: TRILOK GURTU, VIEUX FARKA TOURÉ, SIDIKI CAMARA, INFINITUM TRIO, RUSSO AMORALE, THE CAGE, ROGER LUDVIGSEN e L’ORCHESTRA POPOLARE DE LA NOTTE DELLA TARANTA e YLENIA LUCISANO.

Previsti laboratori, stage e workshop con RICHARD BONA (tecniche musicali e basso elettrico), SIDIKI CAMARA (percussioni), SOLÒ (danza sui tamburi bassi),LOCKALOCK (Locking), B.BOY SMILE (breaking), DOTCHA (danza afro voudou), BALLA NAR (percussioni per bambini).

Il programma, disponibile nel dettaglio, sul sito ufficiale dell’evento: www.contaminafro.com.



_©Angelo Antonio Messina