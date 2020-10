"Ci siamo ripresi i nostri voti", così parlò Giorgia Meloni."Anni fa sostenevo che il M5s fosse uno strumento truffaldino per prendere i voti a destra e portarli a governare a sinistra. Questo trucco si è svelato e la destra è tornata a casa. Abbiamo guadagnato credibilità mantenendo la coerenza e loro l’hanno persa tradendo gli impegni".

Questo ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia in una intervista a La Verità per spiegare l'esito degli ultimi sondaggi che danno il suo partito davanti al Movimento 5 Stelle.

In pratica, per la Meloni, anche i grillini sono sempre stati ex fascisti o ex missini (purché tra le due cose vi sia differenza) e, grazie a lei e al suo partito, adesso sono tornati all'ovile.

Ma la parlamentare romana ha voluto anche ricordare quale sia il suo giudizio sull'attuale Governo e sulla sua gestione della crisi sanitaria: "Qualcuno ha pensato che le mascherine potessero essere un bavaglio all’opposizione, la paura in Italia è usata anche come strumento di governo".

E sulla stessa linea ha commentato la probabile proroga dello stato di emergenza: "Perché dovrei votarla? Non si è fatta in nessuna nazione del mondo. Si bruciano decine di miliardi e si allenta il controllo democratico del Parlamento. Ormai lo dicono anche a sinistra: governare per Dpcm è un abuso. Nemmeno in tempo di guerra si sospende lo Stato di diritto".

Non sembra che le elezioni non si siano svolte, non sembra che in Italia sia in vigore la legge marziale, non sembra che alla Meloni sia impedito di dire ciò che vuole, così come a La Verità di pubblicare le sue dichiarazioni... vere o false che siano. Nonostante ciò, secondo lei, lo Stato di diritto è stato sospeso.