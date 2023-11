Vittoria di misura della Fiorentina, ottenuta col minimo sindicale. Cosi i gigliati si impongono 0-1 in casa del Cukaricki, che già ne aveva presi sei (a zero) nella gara d'andata a Firenze. Quindi nella 4^ giornata della fase a gironi di Conference League, decide il match un rigore propiziato e trasformato da Nzola (ex-Spezia) dopo soli cinque minuti di gioco.

La Roma si era presentata a Praga con ottime prospettive ossia di vincere, e chiudere la questione qualificazione con due turni d'anticipo. Ma purtroppo non è andata cosi. I giallorossi escono sconfitti dalla "Fortuna Arena" fallendo l'obiettivo, e scendendo al secondo posto, con lo spauracchio dei playoff da giocare a febbraio. Finisce 2-0 per lo Slavia Praga, che vince grazie alle reti di Jurecka e Masopust. Per la Roma un amaro ritorno alla realtà.

Vittoria di misura, ma meritata, per l'Atalanta. La formazione di Gian Piero Gasperini supera 1-0 lo Sturm Graz al Gewiss Stadium e cosi è prima nel girone B a +3 dallo Sporting Lisbona. La qualificazione al turno successivo è cosa fatta. Ora però, bisogna vedere se saranno ottavi o sedicesimi di finale, quindi bisogna attendere lo scontro clou diretto contro i lusitani. Dopo un primo tempo complicato ed intenso, sotto una pioggia incessante e battente nel secondo tempo decide la sfida una rete di Djimsiti.