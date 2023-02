Poche ore alla grande Cerimonia Premiale del Premio Speciale "Eccellenze Italiane nella Vigilanza Privata e della Sicurezza", domani 25 febbraio, al via l'edizione 2022 del Premio Speciale, quest'anno presso il Millennium Gold Hotel, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, si ritroveranno per parlare di Sicurezza e Vigilanza, i Rappresentanti delle Istituzione e di numerosi Istituti di Vigilanza, fra questi saranno presenti anche i 4 vincitori del Premio Nazionale, oltre che 4 GPG che saranno premiate per Professionalità e Spirito di Abnegazione.

A detta premiazione, seguiranno altre Premiazioni Speciali, fra cui un èremio alla Carriera, destinatari saranno anche Personalità del Settore e del mondo Sociale ed Istituzionale.

L'importante kermesse ha ricevuto diversi Patrocini istituzionali, fra cui il prestigioso patrocinio della Città di Napoli e della VII^ Municipalità, ma anche quelli di Organismi Internazionali fra cui quello dell'Agenzia Bilaterale Intergovernativa "WORLD BILATERAL AGENCY", dell'Organismo Internazionale "ISTITUZIONI SOLIDALI - INTERFORZE SOCIALI", del Consolato del Benin a Napoli, dell'Organizzazione Federale Internazionale "I.S.G. - FEDERAL CORPORATION", etc.

All'evento saranno presenti fra le Istituzioni, il Consigliere Aggiunto del Comune di Napoli, Dott. Savary Ravendra Jeganesan, il Vice Comandante della Polizia Locale di Napoli ed altri Funzionari, oltre che a Rappresentanti Diplomatici a livello Internazionale, fra cui l'Ambasciatore Intergovernativo, dott. Andrea Tasciotti, il Console dello Sri Lanka a Napoli, dott. Carmine Capasso, il Console di El Salvador, Avv. Renato Di Gianni ed altre adesioni all'iniziativa che per diverse motivazioni, pur non riuscendo a garantire la loro presenza visita, ma hanno egualmente deciso di testimoniare il sostegno all'iniziativa, rappresentando il loro ringraziamento e benevole apprezzamento all'iniziativa messa in campo dall'Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate e sposata da altre realtà Istituzionali e Sociali a livello Internazionale, fra questi l'Arcivescovo Emerito, Card. SEPE, il Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo DE LUCA, il Sindaco di Napoli, Prof. Gaetano MANFREDI, l'Assessore alla Legalità del Comune di Napoli, Dott. Antonio DE IESU, i diversi Parlamentari della Repubblica, l'Arcivescovo di Napoli, Mons. BATTAGLIA e tanti altri.