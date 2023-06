"Bossa Nova by LOFI Fruits Beats" è la playlist su Spotify perfetta per rilassarsi durante l'estate '23. Chi non può volare fino in Brasile e stendersi al sole delle spiagge brasiliane, può senz'altro farlo grazie alla musica. La Playlist, di qualità musicale indiscutibile, è decisamente notevole: 520 brani e quasi 15 ore di musica. E' curata dall'etichetta discografica LOFI Fruits Beats, una realtà indipendente basata nel Nord Italia

LOFI Fruits Beats ha una solida esperienza nella produzione e nella promozione della musica LOFI, ma questa volta spazia attraveros la Latina e per la precisione nella meravigliosa Bossa Nova. La playlist "Bossa Nova by Lofi Fruits Beats" rappresenta il mix perfetto di due generi musicali forse non così diversi: l'essenza sofisticata della Bossa Nova si mescola l'autenticità delle produzioni Lofi. Il risultato è musica immediata, perfetta per un aperitivo, un'alba, un viaggio in auto... o il post concerto / discoteca.

Il sound regala davvero un senso di calma e benessere, è la colonna sonora perfetta per Spa, ristoranti e per tutti quei luoghi in cui desideri creare un'atmosfera rilassante. Tra i tanti artisti presenti con chicche Bossa Nova e Lo Fi, ecco Daniel De Oliveira, che propone decine di tracce strumentali suonate da musicisti dalle capacità assolute. Ecco poi i brani interpretati da Celso Jorge Duarte: anche in questo caso il sound rilassa, mentre regala emozioni.

"Bossa Nova by Lofi Fruits Beats" - la Spotify playlist che fa rilassare l'estate '23

https://bit.ly/3qKBdWA



LOFI FRUITS BEATS è un progetto artistico e musicale in grado di racchiudere, sotto un unico nome, lavori di diversi artisti, compositori e beatmakers. "Proporremo soprattutto musica Chill-Beat, Hip-Hop, musica da sottofondo. Va detto, tuttavia, che è difficile dare un'etichetta precisa alla musica Lofi, perché raccoglie influenze e beat da tutti i generi musicali", ha dichiarato Carlo Cavalli in una recente intervista.