"I due nuovi acquisti giocheranno il mondiale ed è da capire quanto potranno essere determinanti nella seconda parte della stagione, specialmente l'argentino che ha un'età e, soprattutto, una naturale tendenza ad infortunarsi seriamente, mentre il francese è reduce da stagioni tutt'altro che esaltanti".

Così scrissi poco più di un mese fa per commentare gli acquisti, da parte della Juventus, di Pogba e Di Maria.

Pogba non ha iniziato neppure il campionato perché si deve curare del riacutizzarsi di un problema di cui già da tempo soffriva. Di Maria, detto fatto, lunedì ha giocato la prima partita di campionato, ha fatto un gol, un assist, è stato autore di un'ottima prestazione... ed è uscito a poco meno di mezz'ora dalla fine... per infortunio!

Il problema muscolare di cui è stato vittima, lo terrà fermo, precauzionalmente, per almeno 10 giorni... poi le sue condizioni saranno nuovamente valutate dallo staff medico dei bianconeri.

L'infortunio è relativo ad una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra.

Se Di Maria sarà di nuovo in campo per Fiorentina - Juventus del prossimo 3 settembre, potrà dirsi fortunato, ma per non rischiare, se non ci saranno complicazioni, è più facile che venga schierato solo a partire dal 6 settembre, giorno in cui i bianconeri incontreranno la Salernitana.

Quando la Juventus ha deciso di ingaggiare Di Maria, sapeva i rischi a cui sarebbe andata incontro... e c'è da aggiungere che non tutte le squadre sono disposte a giocare come il Sassuolo che si è visto ieri a Torino!







Crediti immagine: twitter.com/Oficial7DiMaria/status/832800734525607936