Il prossimo 2 giugno 2023 alle ore 16.30 il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli saranno protagonisti nella splendida e storica cornice della Galleria Doria Pamphilj - Palazzo Doria Pamphilj di Roma - Secret Apartaments - del recital lirico "Magie del Belcanto", in collaborazione con l'Associazione Culturale Musicopaideia, accompagnati al pianoforte dal M° Sara Ferrandino.

I due noti artisti lirici ambasciatori del belcanto partenopeo e rappresentanti dell' Associazione Artistico Culturale Noi per Napoli, si esibiranno ed emozioneranno il pubblico nella principesca dimora romana seicentesca in un repertorio che spazia tra l'opera, l'operetta e la classica lirica napoletana, con brani di autori quali Verdi, Puccini, Leoncavallo, Lehar, Tosti, De Curtis, Denza.

Sarà uno spettacolo nello spettacolo, assistere ed ascoltare un concerto con due voci straordinarie e musica di autori immortali, tra gli ampi e ricchi saloni, decorati da pitture, arredi e statue raccolte che comprendono lavori di tanti artisti tra i quali Tintoretto, Tiziano, Raffaello Caravaggio, Gian Lorenzo Bernini, Parmigianino, Gaspard Dughet, Jan Brueghel il Vecchio, Velázquez e molti altri importanti.

Capolavori eccelsi dell' arte, raccolti a partire dal XVI secolo dalle famiglie Pamphilj, Aldobrandini e Doria Landi, che sono ora unite tramite matrimoni e discendenze con il cognome semplificato di Doria Pamphilj, dopo essere state a lungo conosciute come Doria Landi Pamphilj.

I due artisti lirici sono reduci dai recenti successi dei concerti svoltisi a Napoli presso il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, Magie del Belcanto e Danze d'Epoca,in cui si coniuga l' arte del Belcanto con le danze d'epoca e dagli eventi di presentazione del saggio inedito Mario Persico e la sua produzione operistica, dal M° Luca Lupoli, coadiuvato poi dalle ricerche bibliografiche del soprano Olga De Maio, dedicato musicista partenopeo Mario Persico, esponente ed erede contemporaneo della tradizione della Scuola musicale napoletana del ' 700.

La finalità dell'Associazione Artistico Culturale Noi per Napoli APS, fondata dalla Dott.ssa Emilia Gallo, di ultra trentennale esperienza ed esistenza, guidata e portata avanti dai due lirici partenopei, Olga e Luca, è proprio quella di diffondere, attraverso tante iniziative di solidarietà,il patrimonio musicale dell'opera lirica,della tradizione napoletana nel mondo tra tutte le generazioni e tra coloro che non hanno la possibilità di frequentare i teatri d' opera e le sale da concerto ma apprezzano ed amano questo genere di musica, portatore di valori morali e ed educativi fondamentali per la formazione delle giovani generazioni .



Magie del Belcanto

Venerdì 2 giugno 2023 h.16.30

Galleria Doria Pamphilj - Palazzo Doria Pamphilj di Roma- Secret Apartaments-

Via Del Corso 305 Roma

Info e prenotazioni obbligatoria

Associazione Culturale Musicopaideia

[email protected]

Evento imperdibile per chi è a Roma.

Noipernapolipress