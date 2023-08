ROMA - Approvato in via definitiva il disegno di legge di Delega al Governo per la riforma fiscale. Con l'approvazione definitiva alla Camera diventa legge la delega fiscale voluta dal governo di Giorgia Meloni. La delega consta di 23 articoli, distribuiti in capi e titoli.

"Siamo riusciti a portare a casa un grande risultato, è una riforma storica", sottolinea il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo in un comunicato dell’AGI.

La delega fiscale contiene il quadro di riferimento per modificare il sistema tributario, a cinquant'anni dall'ultima riforma organica datata ottobre 1971: ora il governo produrrà, entro un tempo stabilito, i decreti legislativi in attuazione dei singoli punti del provvedimento.

"Sono molto soddisfatta dell'approvazione in via definitiva in Parlamento della delega fiscale, ­- Dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni -. Una riforma strutturale e organica, che incarna una chiara visione di sviluppo e crescita e che l'Italia aspettava da cinquant'anni. Meno tasse su famiglie e imprese, un fisco più giusto e più equo, più soldi in busta paga e tasse più basse per chi assume e investe in Italia, procedimenti più semplici e veloci.Sono alcuni dei principi di un provvedimento storico che rivoluzionerà il rapporto tra Fisco, cittadini e imprese e che il Governo lavorerà per attuare concretamente con i decreti attuativi. Un impegno preso con i cittadini che oggi abbiamo onorato, nell’interesse dell’Italia".