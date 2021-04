Annunciati i vincitori degli Art Directors Guild Awards (ADG), i riconoscimenti con cui annualmente il sindacato degli scenografi elegge le migliori prestazioni professionali in ambito cinematografico e televisivo.

I loro verdetti sono molto attesi perché consentono di prevedere il favorito agli Oscar nella categoria Miglior scenografia. In tal senso tra i vincitori di quest'anno si fanno notare Donald Graham Burt & Jan Pascale premiati per il loro straordinario lavoro nel film Mank confermando di fatto la loro leadership per gli Oscar dopo aver dominato la Stagione dei Premi.