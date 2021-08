L'Inter, venerdì, è riuscita a ribaltare il risultato di Verona che la vedeva soccombere per 1-0 alla fine del primo tempo, segnando 3 reti nella ripresa. Nei primi 45' gli scaligeri passano in vantaggio con un pallonetto di Ilic che sfrutta un errato passaggio di Handanovic a Brozovic. I nerazzurri pareggiano però subito ad inizio ripresa con un colpo di testa di Lautaro Martinez, per poi passare in vantaggio all'83' grazie al subentrato Correa che di testa finalizza un cross di Darmian dalla destra, per poi ripetersi dieci minuti dopo prima del fischio finale con un sinistro rasoterra dal limite dell'area.

Quella vista a Verona, però, non è stata la stessa Inter vista a San Siro. La squadra di Inzaghi nel primo tempo, contro una formazione messa in campo con criterio e non pensata solo per difendersi alla meno peggio come il Genoa di una settimana fa, ha faticato e non poco, tanto che gli scaligeri erano in vantaggio meritatamente.

Perché l'Inter ha vinto la partita? Perché il Verona non ha, in termini di qualità, la stessa panchina dell'Inter. Con Ceccherini infortunato, altri che avevano letteralmente finito la "benzina" (Zaccagni e Barach erano in campo solo per onor di firma), i sostituti messi in campo da Di Francesco hanno dimostrato di non avere la stessa qualità dei titolari o, perlomeno, lo stesso stato di forma.

Invece, non è stato così per l'Inter, che ha sfruttato al meglio la propria panchina, con Correa che ha dimostrato di essere addirittura più incisivo di Lautaro Martinez!

Se il Verona fosse stato in grado di mettere in campo la stessa qualità del primo tempo, per l'undici di Inzaghi sarebbe stata una giornata amara. Quindi, per chi dice che l'Inter odierna sia addirittura più forte di quella della passata stagione, è consigliabile attendere ancora qualche altra gara. Naturalmente, il bicchiere mezzo pieno offerto dai 6 punti in campionato fa autostima ed è un vantaggio per la squadra, ma è presto per dire che questa Inter possa ripetersi, almeno in campionato, anche in questa stagione.







Crediti immagine: www.facebook.com/photo/?fbid=389105512576473&set=a.277473767072982