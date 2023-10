La gara fra Napoli-Milan, vede impegnate nel posticipo di domenica sera, alle ore 20.45 al "Maradona" Stadio, due squadre che ultimamente non stanno attraversando un buon momento di forma. Non meno di 10 giorni fa la panchina del tecnico francese Garcia, era in bilico e già si parlava di un cambio imminente, con Walter Mazzarri al suo posto. Poi, la vittoria contro il Verona e quella poco bella, in Champions League, contro l'Union Berlino, hanno dato nuova linfa agli azzurri, che si presentano alla sfida col Milan di Pioli, con rinnovati stimoli.

Ma che succederebbe se il Napoli, dovesse perdere? Garcia sarebbe messo sulla graticola, nuovamente? Anche i rossoneri, non se la passano bene. Sconfitti, in casa, contro la Juventus per 1-0, nell'ultima giornata di campionato e annientati dal Psg in Champions League per 3-0. Molto probabilmente, potrebbe uscire un pareggio, in questa partita, che non risolverebbe i problemi di nessuna delle due. Ma meglio due feriti che un morto, mi verrebbe da dire.

Un risultato che non sia la vittoria ai partenopei, non servirebbe niente, in chiave-scudetto. Vincere sarebbe ossia è fondamentale, per non perdere ulteriore terreno dalla vetta. Ma il Milan, la pensa, credo allo stesso modo, ed è forte anche di quattro punti in più in classifica sugli azzurri. Se i campani, non vincessero, sarebbe finito il sogno di rivincere lo scudetto, poiché i rossoneri già a +4, andrebbero a +7. E l'Inter, qualora battesse la Roma a +8. Forse se cosi fosse, Garcia andava esonerato, dopo, la prima sconfitta contro la Lazio. Anzi, forse, non sarebbe mai dovuto venire a Napoli. Spero di sbagliarmi e che il Napoli, almeno possa vincere, per sperare ancora un po'.

Chi giocherà in attacco contro il Milan? Stando a quanto riferito da Sky Sport, Giacomo Raspadori è il gran favorito dopo al rete contro l'Union Berlino. Rudi Garcia ha fatto capire che preferisce l'ex Sassuolo a Giovanni Simeone, che invece fa fatica a trovare la giusta collocazione e il feeling con la porta.