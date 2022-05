Da venerdì 26 maggio sino a domenica 28 maggio, calendario denso di appuntamenti per la consueta rassegna "Leverano in Fiore", in cui tanti professionisti sfoggeranno la loro arte creativa attraverso i fiori.

Non solo: il profumo e l'aria di festa non può prescindere dalla buona musica e gli appuntamenti nei vari punti chiave di Leverano renderanno ancora più gradevole lo scorrimento della serata.