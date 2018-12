PARTY DI CAPODANNO 2019: dinner & dance nei locali, musica pop e vacanze da ballare… i suggerimenti di Lorenzo Tiezzi

A Capodanno 2019, chi ha voglia di cenare con stile e poi ballare e divertirsi con gli amici fino all'alba ed oltre, sempre più spesso sceglie i club e le disco italiane.

"Fino a qualche anno fa molti locali restavano chiusi, ma da qualche tempo l'offerta come quantità e qualità di eventi è cresciuta e con essa anche la risposta del pubblico, che comunque si ritrova anche nelle piazze, spesso in eventi organizzati in collaborazione con i locali", racconta Lorenzo Tiezzi, comunicatore con ltc e blogger con AllaDiscoteca.com.

"L'elettronica 'dura e pura' resta protagonista solo in alcune situazioni, ad esempio c'è un bel ritorno del party Diabolika, che sarà per Capodanno al Titilla, il privé del mitico Cocoricò di Riccione. In generale però le sonorità dei party sono decisamente melodiche, perfette per tutti. Tra i simboli del 2018 dal punto di vista musicale c'è Vida Loca, party che non per caso a Capodanno fa scatenare due grandi club e pure una piazza (Peter Pan Riccione, Sali e Tabacchi Reggio Emilia, Molo Brin Olbia, ndr): il sound è pop, ovvero anche latin e reggaeton ma non solo, ma insieme ai dj ci si gode uno show scatenato fatto di performer, effetti speciali, ballerini, cantanti".

Chi non vuole il massimo un tempo sceglieva solo le ville, oggi spesso resta nei locali. "I ristoranti con musica di Milano di qualità assoluta sono ormai moltissimi. A Capodanno ad esempio Ben Dj fa scatenare il Bullona, Modus Dj è al Dvca, mentre il Cost propone Noblesse Oblige, un evento da vivere al massimo dello stile. Decisamente divertente è pure "Happiness, Love & Money!", il Capodanno del Pelledoca, disco scatenata che è anche un ristorante di qualità cenare alla carta".

Cresce anche il numero di coloro che scelgono di fare brevi vacanze 'da ballare' per Capodanno, in luoghi diversi dalle ben conosciute località sciistiche e dalla loro movida. "Samuele Sartini, uno dei dj italiani più stimati del circuito 'fashion' (si è appena esibito con Bob Sinclar a Modena, NDR) come lo scorso anno fa ballare il celeberrimo Pineta di Milano Marittima, visto che la Riviera Adriatica si riempie anche d'inverno, proprio come Bellagio. Qui l'evento da non perdere è il party al Lido di Bellagio, preceduto per chi lo desidera da una cena a cinque stelle da Silvio Bellagio. Gli organizzatori propongono pacchetti per passare qualche giorno sul Lago, proprio come fanno a Vicenza Feel e Villa Bonin. Il primo è una club, la seconda una grande disco, ma sono accomunati da servizi d'eccellenza, la possibilità di cenare e poi godere di dj set di qualità assoluta".



www.alladiscoteca.com, www.lorenzotiezzi.it. Nella foto il party Vida Loca.



