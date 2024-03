Il gin sta vivendo un momento di forte crescita su tutto il territorio italiano, una moda che in pochi anni ha visto la nascita di tante nuove etichette, espressione della creatività che ci contraddistingue, accanto alla tradizione distillatoria italiana.

Solo il territorio bresciano, ad esempio, conta ora più di 50 gin presenti sul mercato, abbracciando tutte le categorie di produzione.

C’è chi ha omaggiato la città e i suoi monumenti in etichetta, chi utilizza botaniche tipiche del territorio, passando dalle forme più disparate del vetro fino al packaging del superalcolico.

La lotta contro i grandi brand commerciali - grazie ai quali il gin è esploso prima in Spagna e poi in Italia - è sempre più agguerrita, ma il compito principale di ciascun produttore rimane quello di farsi conoscere, in primis, nella propria terra Natale, e la ricerca di ciascun appassionato deve portare alla scoperta di prodotti locali, sempre più spesso a km Zero.

Cosi nel 2021, dopo aver avuto la possibilità di conoscere numerosi produttori locali di gin, grazie alla pagina Instagram (@gin.ceck), ho avuto l’idea di far nascere il Festival del Gin Locale, dando la possibilità ai produttori, di promuoversi nella loro città, attraverso un evento totalmente accessibile a tutti, con la presenza degli stessi, che durante la serata, deliziano gli appassionati con la preparazione di gin tonic.

La sfida del 2024 sarà quella di far crescere questi eventi, alcuni dei quali giunti alla loro quarta edizione, trasmettendo questo format in altre città d’Italia.

La tappa inaugurale si svolgerà a Bergamo, l'8 e il 9 marzo, per la terza edizione consecutiva del BèrghemGinFest, con la partecipazione di 7 produttori locali. Successivamente, ci sposteremo sulle sponde del Lago di Garda, a Moniga, l'8 e il 9 giugno, per il GardaGinFestival, che celebrerà la sua terza edizione con la presenza di produttori provenienti dalle tre province circostanti. Il tour proseguirà a Cesena il 22 e il 23 giugno, per il secondo RomagnaGinFest, con oltre 10 etichette romagnole. Il 5 e il 6 luglio toccheremo Mantova, a Casalromano, per il MantovaGinFest. Seguiranno il 12 e il 13 luglio il FeRaBoGinFestival a Ferrara per la sua terza edizione, e il 26 e il 27 luglio il quarto BrixiaGinFestival a Brescia. Settembre e ottobre saranno, invece, dedicati al VeronaGinFest e al FranciacortaGinFestival, ed infine, Trento e Torino, vedranno la nascita dei loro festival, il TrentoGinFest e il TorinoGinFest.

Il tour partirà presto, non vedo l'ora di darti il benvenuto!