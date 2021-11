Le nuove previsioni per la categoria Miglior Attrice non protagonista, rispetto a quelle precedenti redatte nel mese di settembre, cambiano di poco dopo l’annuncio delle For You Consideration che ufficializzano l’inizio della Stagione dei Premi.

In questo scenario Kirsten Dunst per la sua prova nell’ultimo film di Jane Campion Il potere del cane rafforza la sua leadership lasciando indietro le sue rivali come Ann Dowd per Mass e Marlee Matlin per CODA. Tra le new entry si fa notare Aunjanue Ellis che per King Richard ha vinto l'Oustanding Performers of the Year Award al Santa Barbara Film Festival, senza dimenticare il largo consenso che sta conquistando l’interpretazione di Caitriona Balfe per Belfast.