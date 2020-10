"L’AltroFriuli, Terra di Storia e di Storie" è la campagna che continua a novembre le iniziative di informazione che la rete Borghi d’Europa propone nel progetto "L’Europa delle scienze e della cultura", patrocinato da IAI (Iniziativa Adriatico-Jonica,Forum intergovernativo per la cooperazione regionale nella regione adriatico jonica).

Oggi il Friuli viene riproposto come crocevia dei Percorsi Internazionali, che Borghi d’Europa sviluppa dal 2018,Anno Europeo del Patrimonio Culturale.

I temi affrontati sono molteplici. Si va dalla storia (I Percorsi della Fede : la Via di San Rocco e la Via di San Martino), agli interventi di Gianluigi Pagano, direttore della rivista scientifica ND Natura Docet sui vini friulani (in collaborazione con l’Enoteca di Cormons e l’Associazione Vinoteka di San Floriano del Collio); dai materiali didattici del progetto Viaggio dentro la Vita donati alle comunità scolastiche agli incontri a convivio con la cucina di Terra e di Mare; dalla Via della Pizza alle antiche osterie come luoghi di incontro.

Il tema della sostenibilità innerva tutte le iniziative : il racconto della filiera agroalimentare friulana toccherà molte realtà europee, prima fra tutti la città di Roma.

Tutti questi temi verranno "composti" in una serie di servizi informativi, che daranno vita ad una campagna multimediale, curata dall’ufficio stampa di Milano della rete Borghi d’Europa.

Ogni tappa a tema, ospiterà anche testimonianze ed eccellenze di altri territori che partecipano al progetto L’Europa delle Scienze e della Cultura.