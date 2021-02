Tutti insieme appassionatamente del 1965 (in inglese The Sound of Music) è il film interpretato insieme a Julie Andrews per cui viene ricordato, nonostante la sua carriera sia stata incredibile, visto che tra cinema, televisione, doppiaggio e teatro è stato protagonista dalla fine degli anni '50 fino al 2020.

Stiamo parlando di Christopher Plummer, attore di origine canadese, nato a Toronto il 13 dicembre 1929 che il 5 febbraio, nella sua casa di Weston in Connecticut, è venuto a mancare all'età di 91 anni.

Nonostante il grande successo per l'interpretazione del capitano Von Trapp in Tutti insieme appassionatamente (1965), l'Oscar per Plummer è arrivato nel 2012, all'età di 82 anni, come miglior attore non protagonista in Beginners, dopo essere già stato candidato nel 2010 per The Last Station.

Inoltre, Plummer ha vinto tre Emmy Award, due Tony Award, un Golden Globe, uno Screen Actors Guild Award e un BAFTA Award.

L'ultimo ruolo da protagonista è stato nel film Cena con delitto (Knives Out) nel 2019.

"Chris era un uomo straordinario che amava e rispettava profondamente la sua professione che serviva grazie alla sua classe, al suo umorismo autoironico e alla sua voce dal timbro melodioso", ha dichiarato il suo agente Lou Pitt.