Stati Uniti, Danimarca e Paesi Bassi, da Washington dove è in corso l'annuale vertice della NATO, hanno annunciato che l'Ucraina riceverà la sua prima fornitura di F-16 entro questa estate.

Questa la dichiarazione congiunta sugli F-16 per l'Ucraina rilasciata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dal primo ministro olandese Dick Schoof e dal primo ministro danese Mette Frederiksen:

"Noi, co-leader dell'Air Force Capability Coalition for Ukraine, abbiamo lavorato per fornire all'Ucraina caccia F-16 operativi. I governi danese e olandese stanno donando all'Ucraina aerei F-16 di fabbricazione americana, con il sostegno degli Stati Uniti. Il processo di trasferimento per questi F-16 è ora in corso e l'Ucraina potrà far uso di F-16 operativi già questa estate. Al momento non siamo in grado di fornire ulteriori dettagli per ragioni di sicurezza.Siamo grati al Belgio e alla Norvegia per essersi impegnati a fornire ulteriori velivoli, e agli altri membri dell'Air Force Capability Coalition per il loro supporto. Ci impegniamo a potenziare ulteriormente le capacità aeree dell'Ucraina, che includeranno squadroni di moderni velivoli multiruolo F-16 di quarta generazione. La coalizione intende supportare il loro sostentamento e armamento, nonché un'ulteriore formazione per i piloti per migliorarne l'efficacia operativa.Continueremo a coordinarci congiuntamente per sostenere la capacità dell'Ucraina di difendersi dall'aggressione russa".



Crediti immagine: Lockheed Martin