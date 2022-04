"Siamo in una caduta morale in questo periodo. Dobbiamo pensare a chiudere bene la stagione perché lo dobbiamo a questa gente che ci sostiene. I ragazzi si sono impegnati. Non è un momento fortunatissimo, almeno oggi nella prima parte della gara. In questo momento giocare partite così aperte, contro avversari che hanno valori tecnici importanti, è complicato e ne usciamo spesso perdenti. ...E' una condizione che verificherà la società quando sarà il momento. Quest'anno abbiamo fatto un ottimo percorso in Europa, sia in Champions che in Europa League. In campionato abbiamo fatto molto bene fino a dicembre e dopo non siamo più riusciti a rispettare, non solo le aspettative, ma anche la qualità di gioco. Ci sono state tante componenti, non una sola, tante cose determinanti. Quando sarà il momento e chiuderemo la stagione si trarranno le conclusioni. In questo momento dobbiamo renderci conto che per noi è un finale che vogliamo e dobbiamo chiudere nel modo più dignitoso possibile".

Coì il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ieri sera ha commentato l'ennesima delusione per la prestazione della sua squadra che, dopo aver mancato la qualificazione alle semifinali di Europa League, vede allontanarsi - ma non è ancora per nulla sfumata - la possibilità di disputare una competizione europea anche per il prossimo anno, dopo la sconfitta interna subita ad opera del Verona che si è imposto per 2-1.

Il primo gol degli scaligeri arriva nel recupero, con Simeone che anticipa e scavalca Musso con un pallonetto che l'accorrente Ceccherini ribadisce di testa in rete, siglando il suo primo gol stagionale (il primo dopo ben quattro anni). Nella ripresa, nel momento del massimo sforzo dei bergamaschi per raggiungere il pareggio, arriva la rocambolesca e sfortunatissima autorete di Koopmeiners. L'Hellas, addirittura, sfiora il terzo gol col palo interno colpito da Lasagna.

Poi all'82' Scalvini, lasciato liberissimo all'interno dell'area, di testa accorcia le distanze, fissando il risultato sul 2-1 per il Verona, che in classifica sale così a 48 punti, portandosi a soli 3 punti dall'Atalanta, che però ha una partita da recuperare.







