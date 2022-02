Nella Coppa di Francia una squadra di serie D, quindi di dilettanti e non di professionisti, è arrivata in semifinale.

La squadra di Versailles si giocherà con il Nizza la finale della coppa nazionale.

Da noi praticamente non può succedere perché, come ha dichiarato apertamente Maurizio Sarri, la formula della Coppa Italia aiuta le grandi squadre ed è, così com'è organizzata, la manifestazione più antisportiva del mondo.

"Credo che, così come è fatta, sia la manifestazione più antisportiva del mondo, con un sorteggio che non si sa dove, da chi e quando viene fatto. Ed il tutto è palesemente costruito per far arrivare certe squadre alle dirette televisive".

Purtroppo è vero, così la nostra Coppa Italia di calcio si distingue negativamente dal resto delle Coppe nazionali europee. come dimostrano gli esempi di Francia e Inghilterra.

Nel mostro Paese, non solo le squadre più forti non partecipano alle eliminazioni dirette fin dall'inizio, ma quando giocano lo fanno sempre in casa.

Questo è deleterio per la presenza del pubblico negli stadi, ma sembra che aiuti gli ascolti in TV.